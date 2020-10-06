Россельхозбанк запускает новый кредит «Агростарт» для создания фермерского бизнеса

Роль фермерских хозяйств в России увеличивается. В 1992 году их доля в производстве сельхозпродукции составляла 1%. К 2020 году она достигла 14%. Ожидается дальнейший рост показателя.

— Для стимулирования роста сельскохозяйственному бизнесу необходима финансовая поддержка, отвечающая его требованиям. Мы разработали продукт «Агростарт», как и другие наши предложения, опираясь на пожелания многочисленных представителей фермерского сообщества в целом и нашего надежного партнера АККОР в частности. «Агростарт» предназначен для финансирования начинающих фермеров, которые не планируют пользоваться мерами государственной поддержки, — рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Орлова.

Основная задача данного кредитного продукта – содействовать созданию новых КФХ. «Агростарт» позволяет получить до 5 млн рублей на инвестиционные и текущие цели, при этом доля собственных средств заёмщика должна быть не ниже 50% стоимости финансируемого проекта.

Максимальный срок кредитования на инвестиционные цели (приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, объектов недвижимости, предназначенных для производства, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, техники, оборудования) составляет до 10 лет. При использовании на текущие цели – не более 2 лет.

Обучающийся проекта РСХБ «Школа фермера», агростартапер из Новосибирска Максим Чуркин отмечает, что в настоящее время начинающему предпринимателю непросто получить кредит на создание бизнеса с нуля, поэтому новый продукт Россельхозбанка многим будет интересен.

— Хорошо, что Банк смотрит в сторону кредитования агростартапов. Сегодня получить кредит не так просто, при том, что бизнес в АПК достаточно капиталоемкий. Есть фонды, которые кредитуют под невысокий процент, но там небольшие суммы. Значительным преимуществом данного предложения является то, что средства предоставляются на длительный срок. По многим направлениям до 10 лет, — сказал Чуркин.

Фермеры пользуются предложениями регулярно обновляемой линейки предложений Россельхозбанка, среди которых программа «Стань фермером!», кредиты «Микро_АПК» и «АПК_инвест». Кроме того, с 1 сентября в Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Новосибирской и Московской областях действует образовательный проект «Школа фермера». Он создан, чтобы давать все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка