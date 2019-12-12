Россельхозбанк запустил новый кредит для самозанятых

Кредит на неотложные нужды – универсальное средство для совершения внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность исполнить мечту сразу, а отдавать деньги постепенно.

Россельхозбанк (АО) предлагает комфортные условия для нового кредитного продукта. Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только паспорт РФ, документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог». Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней – до 3 рабочих дней. По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма кредита – 750 тыс. рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тыс. для других субъектов РФ.

Более подробную информацию об условиях продукта и уровне процентных ставок можно узнать на сайте банка.

Фото: предоставлено пресс-службой банка