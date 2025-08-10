Рекламодателям

Российская школа не может работать по-старому и не понимает, как нужно по-новому

  • 10/08/2025, 09:00
Российская школа не может работать по-старому, и не понимает, как нужно по-новому
Вызовы, связанные с дефицитом педагогических кадров и общим падением качества образования, велики

Российская школа: между прошлым и будущим

В последние годы с различных высоких трибун много говорится о необходимости всестороннего духовно-нравственного развития молодёжи, и особая роль в этом деле отводится общеобразовательным учебным заведениям, прежде всего школам. Но здесь возникает большой и серьёзный вопрос о том, способна ли отечественная школа в своём нынешнем виде быть не просто местом, где ученики получают какой-то формальный набор знаний, но и выполнять воспитательные функции в самом широком и высоком смысле этого слова.

Есть хорошо известная фраза: школа — второй дом. Возможно, когда-то так оно и было, и данное изречение действительно соответствовало реальности, но уже в мою школьную бытность, а с тех пор прошло уже двадцать лет, говорить об этом можно было лишь с очень большой натяжкой. В этой связи, к слову, вспоминается моё собеседование при поступлении в первый класс, где на вопрос моей будущей первой учительницы, хочу ли я в школу, я честно ответил следующее: «не очень, но надо». Думаю, именно под таким девизом проходят школьные годы большинства юных россиян.

Как все мы помним из известного и многими любимого советского фильма «Доживём до понедельника», посвящённого как раз школе, счастье — это когда тебя понимают. А что такое дом? В идеале — это место, где человек счастлив, где ему уютно и комфортно, где его понимают и ждут. Можно ли такое сказать о современной российской школе? Конечно, у кого-то могут быть свои воззрения на сей счёт, но, на мой взгляд, ответ однозначно отрицательный.

Понятно, что метафора дома довольно условна. В конце концов, школа в первую очередь — это учебное заведение, где дети должны изучить определённый набор дисциплин, предусмотренных программой, и продемонстрировать полученные звания в ходе различных оценочных мероприятий. Далеко не все дети хотят ходить в школу, так же как и не все взрослые, надо полагать, с удовольствием каждое утро ходят на работу. Но у каждого человека есть определённый набор обязанностей, предусмотренных его социальным статусом, которые ему надлежит выполнять. Грубо, но факт. C’est la vie, как говорится.

Другое дело, что приведённое выше определение школы верно при узком подходе, если мы низводим её роль лишь до организации, уполномоченной на выдачу аттестатов установленного образца о получении общего среднего образования. Однако если мы говорим о том, что, помимо этого, школа должна выполнять ещё и воспитательные функции, оказывать влияние на формирование личности детей, то здесь уже такой формально-бюрократический подход оказывается неэффективным.

Вообще о кризисе российской средней школы говорится давно. В своё время на канале «Культура» шёл замечательный цикл передач «Ищу учителя», в которой много говорилось об организации учебного процесса в большинстве обычных российских школ, не дающей, как правило, ни глубоких знаний, ни хорошего воспитания. В качестве антитезы приводились примеры частных школ и педагогов-новаторов, которые работают с детьми совершенно по другим методикам и добиваются гораздо лучших результатов. А совсем недавно попалась информация об открытом письме российских учителей в адрес президента страны, вызвавшем большой общественный резонанс и содержащем весьма нелицеприятные характеристики положения дел в российском среднем образовании. По большому счёту, ничего нового в этом письме нет. Всё это давно известно — и о низких зарплатах учителей, и о чудовищной бумажной работе, которой они завалены, и о формальном подходе к образовательному процессу: «для российской школы стало важным не знание, а отчётность, заполнение бумаг». Понятно, что при таких условиях у учителей не остаётся ни сил, ни времени для того, чтобы не просто формально проводить уроки, но и заниматься педагогической деятельностью в полном понимании этого слова.

Педагогика — это наука о воспитании. Её основы были заложены в Древней Греции, а в России основной вклад в её развитие внесли такие выдающиеся педагоги, как Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, Павел Блонский, Антон Макаренко и другие. Заложенные ими традиции во многом легли в основу советской образовательной модели, которая, при всех своих недостатках, прежде всего в виде излишней идеологизации, тем ни менее в целом довольно успешно решала возложенные на неё задачи, давая прекрасные знания, что позволяло готовить квалифицированные кадры для различных отраслей экономики, и в то же время выполняя воспитательную функцию, прививая детям определённый набор морально-нравственных ориентиров и формируя из них личности. После развала СССР по инерции какое-то время ещё действовала прежняя образовательная система, но затем наше образование встало перед дилеммой, куда двигаться дальше. Начался период реформ и экспериментов, часть из которых себя оправдала, но в массе своей всё же принесших больше вреда, чем пользы. И сегодня, как представляется, российская школа оказалась в своеобразной промежуточной позиции, когда и по-старому уже нельзя, и не совсем понятно, что будет дальше.

Но какой-то выбор в любом случае придётся делать — слишком велики вызовы, на которые нужно отвечать, связанные и с дефицитом педагогических кадров, и с общим падением качества образования. Касательно же воспитательной функции, то школа как не исполняла её двадцать лет назад, так, насколько я могу судить, не исполняет и сегодня. И это, безусловно, очень важная проблема.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что в школах планируют вводить оценки за поведение. В пилотном проекте примут участие шесть регионов, но в последствии его планируется распространить по всей стране. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : школа


