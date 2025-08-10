Первый концессионер новосибирских школ начал получать судебные иски

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ООО «Школа на Николая Сотникова» к Отто Сопроненко. Эта компания занимается строительством школы на Сотникова, которую по концессии должны были построить к февралю 2023 года, так же как еще пять образовательных учреждений. Исполняла контракт компания, руководителем которой был Отто Сопроненко. В мае 2024 года он был заключен под стражу. Прокуратура отмечала, что предварительный ущерб бюджету оценивается в 3,1 млрд рублей. Эта же цифра потом неоднократно озвучивалась на заседаниях и сессиях регионального парламента.

ООО «Школа на Николая Сотникова» предъявила иск на 40,1 млн рублей. Речь идет о взыскании убытков.

Не исключено, что в картотеке суда вскоре появятся иски и от других пяти компаний, которые отвечают за строительство «концессионных» образовательных учреждений.

Напомним, в июле в Новосибирске определили новых подрядчиков для строительства шести школ по концессии. Этот процесс курирует компания с госучастием — ООО «Новая школа».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область будет работать с концессиями через «дочек» и «внучек».