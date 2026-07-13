Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

Дата:

К участию принимаются материалы о развитии железнодорожного комплекса сибирских регионов, о работниках отрасли, инвестиционных проектах и новых сервисах для пассажиров и грузоотправителей

Железнодорожная сеть России играет центральную роль в ее транспортной системе, связывая отдаленные регионы, поддерживая промышленность и сельское хозяйство, способствуя развитию туризма и повышая качество жизни граждан. Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров является важнейшим фактором устойчивого роста отрасли, а подготовка специалистов для железнодорожного транспорта остается приоритетной государственной задачей.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» учреждена номинация «ПРОфессия железнодорожник», посвященная людям, ежедневно обеспечивающим бесперебойную работу магистралей. Организатором номинации выступает Западно-Сибирская железная дорога, давний партнер проекта, отмечающая в 2026 году свое 130-летие.

Железная дорога – это прежде всего люди, чья работа обеспечивает безопасность и надежность пассажирских и грузовых перевозок. Машинисты, диспетчеры, путевые рабочие, специалисты по энергетике и связи, инженеры – вклад каждого неоценим. Их профессионализм, ответственность и взаимодействие позволяют поддерживать непрерывное движение. Эта сложная и жизненно важная деятельность является основой для функционирования страны.

Номинация «ПРОфессия железнодорожник» принимает материалы, освещающие развитие железнодорожного комплекса в сибирских регионах, истории работников отрасли, инвестиционные проекты и новые услуги для пассажиров и грузоотправителей. Также рассматриваются публикации, посвященные вопросам безопасности на железнодорожных переездах и мерам по предотвращению травматизма. Награды в данной номинации вручаются авторам печатных, электронных или интернет-публикаций.

Прием конкурсных работ осуществляется за материалы, опубликованные или транслировавшиеся в СМИ с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

Фото предоставлено ИК МАСС

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

565
0
0
Предыдущая статья
Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу
Следующая статья
Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу

Автор: Юлия Данилова

При повторном рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции бывший министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов получил срок 3,5 года. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. О таком исходе событий накануне заседания предупреждали авторы «Центра деловой жизни» (ЦДЖ). 13 июля Архипов выступал в апелляции с последним словом.

— Мы не согласны с принятым судебным актом и намерены обжаловать его в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Считаем, что в действиях Дениса Архипова отсутствует состав преступления как по эпизоду, связанному с истребованием банковской гарантии на 220 млн рублей, так и по эпизоду предоставления АО «Экооператор» бюджетных инвестиций в размере 10 млн рублей, — сообщил Infopro54 адвокат Иван Рассолов.

Читать полностью

Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Автор: Юлия Данилова

13 июля на заседании правительства региона заместитель губернатора Олег Клемешов рассказал о текущем состоянии обеспечения области топливом.

— Ситуация остаётся напряжённой. Мы заправляем экстренные службы по принятым ранее решениям с 12:00 до 15:00 в дневное время и с 03:00 до 05:00 — в ночное время. Соответственно, шесть и десять заправок, — пояснил он.

Читать полностью

Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал очередной иск от компании-концессионера, строящей четвертый мост через Обь. ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «ВИС») оспаривает пункты 51 и 52 концессионного соглашения, заключённого с региональным Минтрансом 6 декабря 2017 года. Именно эти пункты закрепляют даты завершения строительства и официального ввода переправы в эксплуатацию. Теперь концессионер требует изменить их в судебном порядке. При этом новые даты не называются. Предварительное заседание назначено на 17 августа.

Это не первая попытка концессионера сдвинуть дедлайны. Весной 2025 года суд уже удовлетворил аналогичный иск «Сибирской концессионной компании», разрешив перенести завершение работ сразу на два года — до декабря 2025 года. Однако и этот срок оказался невыполнимым. Тогда компания вновь обратилась в суд и добилась продления до декабря 2026 года. Суд признал уважительными причинами пандемию коронавируса и санкционные ограничения, которые, по мнению стороны концессионера, существенно повлияли на темпы строительства.

Читать полностью

Жалобы на некачественные протезы и филлеры начнет принимать Росздравнадзор

Новый приказ Минздрава РФ изменил порядок мониторинга безопасности медицинских протезов и кардиостимуляторов, а также филлеров, используемых в косметологии. В соответствии с документом медицинские организации и сами пациенты смогут напрямую обращаться в Росздравнадзор посредством специальной автоматизированной системы. Новые правила начнут действовать уже 1 сентября 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на шесть лет.

Уточним, что пациенты смогут подавать жалобы на некачественные импланты и через учреждения здравоохранения, как было раньше. За производителями также сохранится обязанность сообщать Росздравнадзору о жалобах, полученных от медучреждений. В противном случае им грозит приостановка госрегистрации продукции на один месяц и более.

Читать полностью

Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками

Автор: Оксана Мочалова

Владимир Путин поручил проверить задания ЕГЭ и ВПР по русскому языку и литературе на соответствие школьным учебникам. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по поддержке русского языка опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Рособрнадзор должен проанализировать, насколько содержание контрольных измерительных материалов для Всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе соответствует единой государственной линейке учебников. Эта линейка была создана по предыдущему поручению президента от 30 декабря 2024 года. По итогам проверки ведомство приведет задания экзаменов в полное соответствие с содержанием учебников. Ответственным назначен глава Рособрнадзора Анзор Музаев, первый доклад должен быть представлен до 1 марта 2028 года.

Читать полностью

Участникам СВО в Новосибирске помогут выйти на потенциальных работодателей

Автор: Юлия Данилова

Проект, направленный на профессиональную ориентацию, обучение и трудоустройство жителей Новосибирской области, расширяется. Как отметила депутат Законодательного собрания Наталия Безрученкова, сегодня рынок труда региона остается напряженным из-за низкого уровня безработицы. По ее словам, в Новосибирской области показатель составляет 2,4%, тогда как в среднем по России — 2,2%, по Сибирскому федеральному округу — 2,26%.

По мнению парламентария, личное взаимодействие работодателей с соискателями позволяет эффективнее закрывать вакансии, чем исключительно дистанционные форматы.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Новосибирске в июне резко подорожал репчатый лук

Культура Общество

Российские студенты прибыли в экспедицию в село Федосиха Новосибирской области

Власть

«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

Власть Право&Порядок

Экс-министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова взяли под стражу

Телекоммуникации

Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Общество

В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию в России на основе МРОТ

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области полиция получила 59 сообщений о дронах

Бизнес Общество

Боли и возможности рынка кейтеринга обсудили в Новосибирске

Недвижимость

Большая неделя скидок в ГК «Расцветай» продолжается

Общество

Банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании

Общество

Число стобалльных результатов ЕГЭ в Новосибирской области выросло в два раза

Бизнес Власть

Часть АЗС Новосибирска предлагают переориентировать на дизельное топливо

Культура Наука Общество

Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Бизнес Власть

Компания «ВИС» снова требует переноса сроков по четвёртому мосту в Новосибирске

Бизнес Общество Спорт

В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Общество

Авиакомпания S7 предложила пассажирам деньгами благодарить бортпроводников

Бизнес Общество

На карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо

Бизнес Общество

Тренд на посещение ресторанов с животными набирает популярность в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь

Онлайн-семинар: "Стрессоустойчивый предприниматель и бухгалтер: как не сломаться в период изменений"

Онлайн-семинар: "Как правильно взаимодействовать с государством, чтобы масштабировать свой бренд и усилить влияние на рынке"

Онлайн-семинар: «Продвижение бизнеса в эпоху искусственного интеллекта: адаптируйся или проиграешь»

Онлайн-семинар: "Как начать правильно делегировать, чтобы потом не тушить пожары"

Онлайн-семинар: Мастер-класс "Пиррова победа: как посчитать эффективность бизнеса?"

Онлайн-семинар: "Ассертивность предпринимателя: как отстаивать свои интересы в переговорах и не выгорать"

Онлайн-семинар: "ЭТрН (электронная транспортная накладная) — что это значит для бизнеса и как к этому правильно подготовиться"

Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности