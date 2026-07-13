«СибирьПро»: стартовал прием работ в номинации «ПРОфессия железнодорожник»

Железнодорожная сеть России играет центральную роль в ее транспортной системе, связывая отдаленные регионы, поддерживая промышленность и сельское хозяйство, способствуя развитию туризма и повышая качество жизни граждан. Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, подчеркнул, что наличие квалифицированных кадров является важнейшим фактором устойчивого роста отрасли, а подготовка специалистов для железнодорожного транспорта остается приоритетной государственной задачей.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» учреждена номинация «ПРОфессия железнодорожник», посвященная людям, ежедневно обеспечивающим бесперебойную работу магистралей. Организатором номинации выступает Западно-Сибирская железная дорога, давний партнер проекта, отмечающая в 2026 году свое 130-летие.

Железная дорога – это прежде всего люди, чья работа обеспечивает безопасность и надежность пассажирских и грузовых перевозок. Машинисты, диспетчеры, путевые рабочие, специалисты по энергетике и связи, инженеры – вклад каждого неоценим. Их профессионализм, ответственность и взаимодействие позволяют поддерживать непрерывное движение. Эта сложная и жизненно важная деятельность является основой для функционирования страны.

Номинация «ПРОфессия железнодорожник» принимает материалы, освещающие развитие железнодорожного комплекса в сибирских регионах, истории работников отрасли, инвестиционные проекты и новые услуги для пассажиров и грузоотправителей. Также рассматриваются публикации, посвященные вопросам безопасности на железнодорожных переездах и мерам по предотвращению травматизма. Награды в данной номинации вручаются авторам печатных, электронных или интернет-публикаций.

Прием конкурсных работ осуществляется за материалы, опубликованные или транслировавшиеся в СМИ с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.