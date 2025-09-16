Россия переходит на двухэтапную индексацию пенсий

Пенсии в России с 2026 года будут индексировать в два этапа. С 1 февраля их увеличат на уровень инфляции, сообщил глава фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, страховая пенсия будет индексироваться на уровне инфляции прошлого года, то есть с учетом роста цен.

Он подчеркнул, что вторая индексация коснется только страховых пенсий. С 1 апреля размер пенсии будет корректироваться в зависимости от доходов Социального фонда, которые формируются за счет страховых взносов, связанных с уровнем зарплат в стране.

Стоит отметить, что в 2025 году страховые пенсии в России выросли на 9,5%, а социальные — на 14,75%.

Напомним, с 1 октября 2025 года оклады и пенсионные выплаты для военных и правоохранителей Новосибирской области будут увеличены на 7,6%. Пересмотр коэффициента индексации связан с актуализацией прогноза по инфляции, говорится в документе, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Новые условия увеличения выплат затронут военнослужащих по контракту и призыву, а также сотрудников нацгвардии, полиции, уголовно-исполнительной системы, ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов.

