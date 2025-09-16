В аэропорту Толмачево задержан мигрант с десятками тысяч долларов

Новосибирские таможенники предотвратили незаконный вывоз более 31 тысячи долларов США в Самарканд (Узбекистан). По информации Сибирского таможенного управления, валюту пытался провезти 37-летний иностранный гражданин.
Правоохранители случайно остановили мужчину в «зеленом коридоре» при прохождении контроля.
— На вопрос инспектора, перевозит ли он с собой наличную иностранную валюту, авиапассажир ответил утвердительно. При досмотре выяснилось, что в нагрудной сумке иностранца находятся 30 тысяч долларов США, а также 1 тысяча евро и 50 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба управления.
Нарушитель заявил, что не был знаком с правилами перевозки иностранной валюты. Тем не менее, его привлекли к уголовной ответственности по статье 200.1 УК РФ. Она касается незаконного перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере.
10 тысяч долларов США вернут владельцу. Валюта сверх нормы изъята. Суд решит, что с ней делать.
По данным службы, с 2 марта 2022 года Указ Президента РФ № 81 ввел временное ограничение на вывоз из России наличных денег в иностранной валюте, превышающей 10 тысяч долларов США.
Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в Новосибирске.
Источник фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова
