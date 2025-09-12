В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на лекарства из бюджета

В Госдуму внесен законопроект о государственной поддержке граждан России в части компенсации затрат на лекарства. Как уточняется в пояснительной записке, если расходы на лекарства превышают 10 процентов дохода семьи, то граждане смогут претендовать на специальную субсидию.

— Проект федерального закона направлен, прежде всего, на защиту прав наименее обеспеченных слоев граждан, которые несут расходы, превышающие 10% их совокупных доходов, на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением, — уточняется в документе.

Исключение составляют ситуации, когда доход семьи или личный доход гражданина в три раза превышает прожиточный минимум.

В беседе с РИА Новости авторы законопроекта подчеркнули, что субсидию необходимо предоставлять людям сразу после назначения лечения. Если же они купили лекарства самостоятельно, то компенсация должна покрывать их расходы.

По словам эксперта, ситуация с ценами на лекарства критическая. Требуется срочное вмешательство государства и выделение федеральных средств, чтобы помочь малообеспеченным гражданам.

— Самое время Госдуме оперативно рассмотреть и принять наш законопроект, чтобы потом заложить необходимые средства в бюджет следующего года, — подчеркнул один из авторов законопроекта.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря.