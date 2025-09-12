Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных

Жителей Новосибирска и области в ближайшие выходные ждет резкая смена погоды: заморозки по ночам и до +22°C днем.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 13 сентября, ночью температура в Новосибирске опустится до +4…+6 °C. Днем осадков не будет, воздух прогреется до +14…+16 °C. В районах области ночью похолодает до +1…+11 °C, возможны заморозки до –2 °C при прояснении. Днем ожидается от +12 до +17 °C, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 м/с.

13 сентября, по поверьям, журавли собирались на болотах перед отлётом в тёплые края. Это считалось признаком наступления осени. Предки избегали этих мест, боясь спугнуть птиц и нарушить природный порядок. Также верили, что к этому дню поспевает клюква, которую называли журавлиной ягодой. Поэтому 13 сентября начинался её сбор.

Ночью в воскресенье, 14 сентября, столбик термометра в городе опустится до +4…+6 °C, а в пригороде — до +1…+3 °C. Днем воздух прогреется до +14…+16 °C, без осадков. В области ночью будет +1…+6 °C, местами подморозит до –2 °C. Днем температура поднимется до +13…+18 °C, а на юге — до +22 °C.

14 сентября в народном календаре — Семин день. В старину в этот день люди хоронили насекомых, которые, как считалось, приносили в дом беды и нищету. Их клали в маленькие гробики из моркови или репы и закапывали вдали от жилища. Люди верили, что после этого ритуала насекомые больше не вернутся в дом.

