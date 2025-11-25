Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с тяжелой дизартрией

Во время беременности мама Кирины Швейцер Юлия попала в автоаварию и получила травму головы, она перенесла операцию на черепе и после принимала противоэпилептические препараты.

По ее словам, дочка родилась раньше срока в результате экстренного кесарева сечения. Впоследствии у девочки выявили поражение центральной нервной системы.

— В развитии Карина отставала от сверстников: в срок не села, не поползла, произносила только звуки. Врачи назначали курсы массажа и таблетки, мы выполняли все назначения. Сейчас дочка внешне не отличается от здоровых детей, с двух лет ходит в детский сад, там с ней занимаются логопед и дефектолог. Карина начала говорить слова, но неразборчиво: я ее понимаю, а другие – нет. Она коммуникабельная, но ей трудно общаться с детьми из-за нарушения речи и неусидчивости. Чтобы развить внимание и память и улучшить речь дочки, а также помочь ей подготовиться к поступлению в школу, требуется интенсивное восстановительное лечение, рассказывает Юлия Швейцер.

У Карины тяжелая форма дизартрии.

— Речь девочки непонятна окружающим, отмечаются проблемы с запоминанием и выполнением заданий. Ребенок нуждается в лечении, цель которого – развитие речи, улучшение звукопроизношения, подготовка к обучению в школе, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 225 637 рублей. Семья Карины не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплата терапии мне не по силам: я на инвалидности, воспитываю дочь одна. Помогите Карине, пожалуйста! — просит Юлия.

Помочь Карине можно по ссылке.