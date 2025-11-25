Мэрия Новосибирска определила концепцию стиля и празднования Нового 2026 года

Новосибирск подготовил концепцию празднования Нового 2026 года. По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города, она будет называться «Новосибирск Главный новогодний».
В Театральном и Первомайском скверах, а также на улице Ленина создадут новогодние пространства. Их украсят иллюминацией и новыми декоративными элементами.
Улицу Ленина украсят инсталляции Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов. Их создадут коммерческие организации города. Каждый год участники фестиваля предлагают новые, оригинальные арт-объекты. Это делает дизайн улицы уникальным.
— Традиционно на территории парка «Михайловская набережная» будет установлен аттракцион «Ледовый городок». В настоящее время заключён договор на его размещение в период с 01.12.2025 по 31.03.2026. Концепция оформления городка определена как «Путь к Оби» (морская тематика), — пояснили в администрации города изданию Om1 Новосибирск.
В комплекс аттракциона войдут ледовые скоростные скаты разной высоты, ледяные чаши для самых маленьких, ледяной лабиринт и множество игровых арт-объектов. Также будут организованы фотозоны.
Напомним, аукцион по выбору подрядчика для установки ледового городка в парке «Михайловская набережная» был объявлен в конце октября. По сложившейся в городе практике, победитель аукциона возводит городок на частные инвестиции, а мэрия потом берет его в аренду. Подрядчик обслуживает аттракцион. Стоимость посещения ледового городка в сезон 2025-2026 года пока не озвучивается.
Ранее редакция сообщала о том, что тысячи жителей Новосибирска будут встречать Новый год в поезде или в самолете.
