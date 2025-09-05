СГК объявила условия для досрочного подключения домов к отоплению

Новосибирские управляющие компании уже сейчас могут подавать заявки на досрочное подключение домов к отоплению. Об этом рассказали в «Сибирской генерирующей компании».

— Заявку на раннее подключение дома в Новосибирскую теплосетевую компанию может подать управляющая организация — при условии согласия всех жителей дома. Заявка будет удовлетворена при наличии технической возможности — в течение одного-двух дней, — объяснили в СГК.

В генерирующей компании уточнили, что заявку выполнят, если это технически возможно. На 4 сентября такую возможность имеют 50% домов и зданий. Ежедневно этот показатель растет.

На сегодняшний день к теплоснабжению в Новосибирске уже подключен первый объект — роддом в Первомайском районе.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков ранее сообщил, что готовность жилых домов к зиме составляет 93%. Обычно на запуск системы отопления уходит около 10 дней. Мэрия готова к ее развороту с 15 сентября. Зайков также подчеркивал, что в этом году проблем с отоплением в Первомайском районе не предвидится.

Ранее редакция сообщала о том, что погода для старта отопительного сезона придет в Новосибирск к концу сентября. Среднесуточная температура к этому времени установится около +5 градусов.