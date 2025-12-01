Рынок кредитования: как вырастет розничный сегмент в 2026 году

По оценкам аналитиков ВТБ, российский рынок розничного кредитования преодолел этап перестройки и демонстрирует признаки восстановления роста. Прогнозируется, что в 2026 году объем выданных кредитов достигнет приблизительно 12,7 трлн рублей, что на 32% превысит ожидаемые показатели 2025 года. Этот прогноз был представлен старшим вице-президентом, руководителем департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, Алексеем Охорзиным, в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Предполагается, что в 2025 году объем кредитования физических лиц в России не превысит 10 трлн рублей, что на 25% ниже показателя 2024 года. Более 60% от этой суммы составят ипотечные и автокредиты: 4,2 трлн и 1,8 трлн рублей соответственно. Объем кредитов наличными, как ожидается, составит около 3,6 трлн рублей. К концу года розничный кредитный портфель на рынке увеличится на 4%, достигнув почти 40,9 трлн рублей. Главным двигателем роста станет сегмент автокредитования, портфель которого вырастет на 18%.

В 2026 году эксперты прогнозируют положительную динамику по большинству направлений розничного кредитования: приблизительно на 25% по ипотеке и на 55% по кредитам наличными. Объемы выдачи автокредитов покажут результат, сопоставимый с текущим годом. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 году, как ожидается, составит около 6%.

Алексей Охорзин подчеркнул, что розничное кредитование прошло этап стабилизации: во второй половине 2025 года, ожидается увеличение общерыночных продаж на 11% по сравнению со второй половиной 2024 года. Результаты следующего года будут зависеть от макроэкономических факторов: скорости снижения ключевой ставки, изменения параметров «семейной» ипотеки, ситуации с утилизационным сбором и планируемых изменений в методах оценки доходов заёмщиков. Тем не менее, тенденция к восстановлению рынка розничного кредитования является очевидной.

*прогноз на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.