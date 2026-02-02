С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

С 4 ноября по 26 января 2026 года с дорог и дворов Новосибирска вывезли 1 742 501 кубический метр снега.

Городская администрация сообщила, что для уборки снега с дорог традиционно используются самосвалы, тракторы, шнекороторы и другая техника. Также привлекаются дорожные рабочие. Кроме того, в Новосибирск поступило 11 новых белорусских самосвалов, что помогает улучшить качество уборки.

По данным издания Om1 Новосибирск, власти намерены использовать эту технику круглый год. Зимой машины будут убирать снег, а летом — участвовать в строительстве и ремонте дорог.

В мэрии подчеркнули, что за текущий зимний сезон Новосибирск установил рекорд по вывозу снега за последние пять лет. С начала зимы 2021 года до 4 февраля 2022 года дорожные службы вывезли с улиц и магистралей города 1 091 402,5 кубических метра снега. В 2023 году за тот же период было вывезено 903 167 кубометров, в 2024 году — 1 030 787,8 кубометра, а в 2025 году — 1 089 709 кубометров снега.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечалл, что нынешняя зима выдалась очень снежной и снега выпало больше, чем за всю историю метеонаблюдений.

— В ноябре выпало осадков 208% от нормы, в декабре — 128%, в первой декаде января — 150%, — констатировал глава города.

Стоит отметить, что в городе уже началась подготовка к весеннему паводку. Судя по количеству выпавших осадков, он ожидается достаточно сложным.

Ранее редакция сообщала о том, что трактор завалил снегом дом новосибирских пенсионеров и перегородил проезд.