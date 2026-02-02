Поиск здесь...
Право&Порядок

Очумелые ручки: жители Новосибирска печатали валюту и торговали фальшивыми долларами

Автор: Ольга Кирсанова

Дата:

Один из «предпринимателей» попал за решётку, другой до «счастливого момента» не дожил

Любовь к американским долларам и жажда приключений обернулась для двух новосибирцев уголовным делом. «Коммерческую жилку» приятели обнаружили в себе 3,5 года назад. Чтобы воплотить мечту в жизнь, они оборудовали в подвале жилого дома одного из них целую типографию: поставили печатные станки и приобрели все сопутствующие «рукоделию» расходники. Спустя короткое время бизнес народных умельцев накрыли доблестные сотрудники регионального УФСБ.

— В июне 2022 года пресечена противоправная деятельность жителей Новосибирска Вячеслава Брюханова и Олега Голдырева, занимавшихся изготовлением и сбытом крупных партий поддельных купюр номиналом 100 долларов США, — сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий «оперативный эксперимент» и «проверочная закупка» задокументированы факты сбыта горе-бизнесменами фальшивых 100 долларовых купюр.

Установлено, что организатор подпольного бизнеса изготавливал способом плоской офсетной печати поддельные денежные билеты номиналом 100 долларов США образца 1996 года.

— В результате обысков в местах их производства — в подвальном помещении жилого дома по месту проживания фальшивомонетчика и в принадлежащем ему гаражном боксе — обнаружено и изъято: несколько тысяч готовых купюры номиналом 100 долларов США, листы бумаги с отпечатанными заготовками, специализированное типографское оборудование, печатные станки, пресс, клише, негативы, краски, химические реактивы, бумага и другие предметы, используемые в производстве, — добавили в УФСБ.

В отношении народных умельцев следователи силового ведомства возбудили дело по статье «Изготовление в целях сбыта поддельной иностранной валюты, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты».

Уголовное преследование в отношении Вячеслава Брюханова было прекращено из-за его смерти.

2 февраля Центральный районный суд Новосибирска признал подельника покойного виновным и назначил 3 года лишения свободы в ИК строгого режима. Кроме того, Голдыреву предстоит заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в банки Новосибирска месяцами не завозят доллары нового образца. Найти «синюю» валюту США в городе практически невозможно. При этом кассиры говорят, что осенью ситуация может усугубиться.

фото предоставлено УФСБ по Новосибирской области

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : фальшивомонетчики УФСБ приговор

