Трактор завалил снегом дом новосибирских пенсионеров и перегородил проезд

В пятницу, 19 декабря, в городе Черепаново, Новосибирская область, пенсионеры оказались заблокированы в своем доме из-за огромного сугроба. Это случилось после того, как трактор, расчищавший территорию у соседнего дома № 70 на улице Кирова, вывез снег к дому № 54 и перегородил дорогу. Об этом рассказала одна из местных жительниц в социальных сетях.

— Мы не можем пройти свободно к своему дому, не может подъехать скорая, в случае пожара не подъедет и пожарная машина, проезжая часть завалена снегом, а в этом доме проживает женщина-инвалид и пенсионеры, — говорится в обращении местной жительницы.

Жители написали заявление в администрацию города, предоставив видео инцидента. Ответ администрации, по словам заявительницы, гласил, что трактор пытался убрать снег, а жители дома вышли и оказали ему сопротивление, поэтому он ничего не убрал.

Сибирячка отрицает обвинения, утверждая, что лишь сделала замечание водителю трактора.

В разговоре с Om1 Новосибирск автор поста Лариса М. пояснила, что снег не расчистили до сих пор.

— Всё стоит как и было, огромная гора. Женщина-инвалид плачет каждый день, не знает, куда сталкивать снег. Зима только началась, и вообще непонятно, почему завалили проезжую часть, — поделилась собеседница издания.

