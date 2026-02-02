Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Проводятся оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств и мотивов случившегося

В Новосибирске дознаватели ФССП расследуют необычное уголовное дело. Оно началось после инцидента в зале суда, где из материалов громкого дела о многомиллионном мошенничестве исчезли важные страницы. Подозреваемый в их сокрытии — сам обвиняемый, как сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Железнодорожном районном суде.

— Несколько лет обвиняемый находился в розыске, пока его не обнаружили в Юго-Восточной Азии и не депортировали обратно в Сибирь. Мужчину доставили в районный суд для ознакомления с материалами дела. Однако судья обнаружила серьезную проблему: в одном из томов дела о мошенничестве отсутствовали важные страницы, — говорится в сообщении ГУФССП России по Новосибирской области.

В связи с попыткой воспрепятствовать правосудию, сразу же было подано заявление в службу судебных приставов. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствование осуществлению правосудия. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и мотивов случившегося. Работа по установлению деталей продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным.

Источник фото:Freepik / Автор — fabrikasimf

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : уголовное дело мошенничество

514
0
0
Предыдущая статья
С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега
Следующая статья
НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области намерены обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Такое решение было принято на январском заседании транспортного комитета Заксобрания.

— Новосибирская область и Ингушетия остались в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО. Ранее в нее входили 12 регионов. С декабря в Новосибирске в 2,5 раза вырос коэффициент по ОСАГО (И расширился коридор для базового тарифа. - Ред.), но причем тут 90% добросовестных пользователей? — возмутился председатель комитета Валерий Ильенко.

Читать полностью

Самые «дорогие» бизнес-дела, которые возбудили в Новосибирской области 2025 году

Автор: Юлия Данилова

В сентябре 2025 года судебные приставы начали принудительное взыскание почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Он был осужден за создание преступного сообщества и мошенничество.

Основную сумму — почти 26 миллиардов рублей — взыщут в доход государства. Кроме того, с Абызова взыщут штраф и исполнительский сбор на сумму более 85 миллионов рублей, а также 864 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба.

Читать полностью

Росреестр предупредил новосибирцев о мошенничестве с выписками из ЕГРН

Автор: Артем Рязанов

Росреестр предупредил новосибирцев о схемах мошенничества с выписками из ЕГРН. Ведомство опубликовало методичку с важной информацией на своем сайте.

Существуют два основных способа обмана. Первый: злоумышленники звонят жертве и сообщают, что кто-то планирует украсть ее имущество. Они убеждают человека продать жилье и перевести деньги на указанный ими счет якобы для сохранности. Второй способ: мошенники продают недвижимость по поддельным документам, не имея на нее законных прав.

Читать полностью

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Крупнейшая афера 2025 года, «благодаря» которой Новосибирская область прогремела на всю страну, — хищение более 237 млн рублей на нерожденных детях. История началась в 2021 году, когда было образовано преступное сообщество для получения пособий и социальных выплат за счет представления заведомо ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. В итоге аферисты получили свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка.

В декабре 2025 года уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, за участие в нем — на срок до 10 лет.

Читать полностью

«Тайный Санта» стал новой схемой мошенников в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Перед новогодними праздниками фиксируется увеличение числа мошеннических схем, нацеленных на жителей российских регионов, включая Новосибирскую область. Одной из распространенных уловок стал обман под видом участия в популярной игре «Тайный Санта».

Злоумышленники рассылают в мессенджерах предложения сыграть и получить подарок от незнакомца. Для участия требуется подписаться на несколько Telegram-каналов. После этого жертве направляют ссылку, якобы содержащую инструкции для получения подарка. На практике она является фишинговой и может привести к автоматической загрузке вредоносного программного обеспечения. Установленное ПО предоставляет преступникам удаленный доступ к устройству пользователя.

Читать полностью

Новосибирского застройщика обвинили в мошенничестве на 558 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 558 миллионов рублей при строительстве частных домов. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что с января 2023 года по июнь 2025 года заместитель директора строительной компании обманом присвоил более полумиллиарда рублей. Он имитировал выполнение обязательств по строительству, однако дома так и не были построены. По уголовному делу потерпевшими признаны более 40 человек.

По данным источника редакции в правоохранительных органах, речь идет о компании ООО «Дизайн, строительство, архитектура» и заместителе директора по строительству Борисе Угроватове. Организация обещала возвести поселок ДНТ «Селенга» в новосибирском Академгородке.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Бизнес Наука

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Мировые и федеральные новости Общество

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Общество

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Общество

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Власть

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Общество

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Общество

Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

Бизнес Общество Туризм

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Общество

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Бизнес

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Общество

Холодный фронт принесет в Новосибирскую область морозы до -28 в начале февраля

Медицина Общество

Роспотребнадзор призвал новосибирцев привиться от клещевого энцефалита в феврале

Общество

Новосибирск предложили внести в список городов для школьных экскурсий на поезде

Общество Право&Порядок

В Новосибирске у экс-полицейского хотят изъять имущество на 400 миллионов рублей

Бизнес Общество

Новосибирский ЦУМ после почти 59 лет работы закрылся навсегда

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности