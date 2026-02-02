Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

В Новосибирске дознаватели ФССП расследуют необычное уголовное дело. Оно началось после инцидента в зале суда, где из материалов громкого дела о многомиллионном мошенничестве исчезли важные страницы. Подозреваемый в их сокрытии — сам обвиняемый, как сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Железнодорожном районном суде.

— Несколько лет обвиняемый находился в розыске, пока его не обнаружили в Юго-Восточной Азии и не депортировали обратно в Сибирь. Мужчину доставили в районный суд для ознакомления с материалами дела. Однако судья обнаружила серьезную проблему: в одном из томов дела о мошенничестве отсутствовали важные страницы, — говорится в сообщении ГУФССП России по Новосибирской области.

В связи с попыткой воспрепятствовать правосудию, сразу же было подано заявление в службу судебных приставов. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствование осуществлению правосудия. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и мотивов случившегося. Работа по установлению деталей продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным.