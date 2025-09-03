Самая большая районная Детская школа искусств торжественно открыта в Черепаново

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель областного Законодательного Собрания Андрей Шимкив посетили Черепановский район. К рабочей поездке также присоединились депутаты Заксобрания: Майис Мамедов, Иван Мороз и Александр Тепляков.

Андрей Травников принял участие в торжественном открытии Черепановской детской школы искусств, поздравив учеников, преподавателей и их родителей с началом учебного года. Он отметил, что открытие стало возможным благодаря общегосударственным инициативам, подчеркнув, что такие объекты не строились десятилетиями. Глава региона напомнил, что вопрос о школе поднимался жителями района давно и был включен в программу наказов избирателей. Объединив усилия и получив поддержку национальных проектов, удалось реализовать этот важный проект. Губернатор выразил надежду, что школа искусств станет местом, где царит искусство, а её выпускники будут успешно представлять Новосибирскую область и Россию на международных конкурсах.

Андрей Шимкив, поздравляя черепановцев, акцентировал внимание на том, что новая школа искусств обладает самым современным оборудованием и является крупнейшей в районе. Он поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что именно в таких районных учреждениях рождаются таланты, которые впоследствии прославляют регион и страну.

Черепановская детская музыкальная школа была основана в 1962 году. Идея строительства нового здания возникла в 2006 году, а само строительство началось весной 2023 года.

Новое трехэтажное здание включает в себя актовый зал, учебные классы, мастерские для различных видов искусств, компьютерные классы, хореографические залы и студию звукозаписи. Школа предлагает обучение по восьми направлениям, включая изобразительное, декоративное, хореографическое искусство, игру на различных музыкальных инструментах и фольклор.

Кроме того, губернатор Травников проверил ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Мемориальном комплексе землякам-черепановцам, где в рамках проекта в 2023 году были проведены работы по благоустройству стоимостью 12,6 млн рублей. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на площади комплекса был установлен танк Т-64А. В День воинской славы России Андрей Травников и Андрей Шимкив возложили цветы к Мемориалу.