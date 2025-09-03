Новосибирские музыканты предложили признать песню «3 сентября» культурным наследием

Музыкальный лейбл Soul Rhyme Label предложил Министерству культуры России признать песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» важным элементом современной культуры и народным символом страны. Об этом сообщил владелец лейбла Юрий Турцев.

«Данная композиция давно вышла за рамки обычного эстрадного хита. Она превратилась в культурный феномен, который каждый год 3 сентября объединяет людей по всей стране: звучит на концертах, в социальных сетях, в СМИ и в народном творчестве», — гласит текст петиции.

В петиции предлагается:

Признать песню «3 сентября» объектом нематериального культурного наследия России.

Способствовать проведению культурных и концертных мероприятий, связанных с этой датой.

Рассмотреть вариант учреждения Дня песни Михаила Шуфутинского «3 сентября» как народного культурного праздника.

Юрий Турцев сообщил Om1 Новосибирск, что такое решение поможет сохранить и развить музыкальную традицию, а также улучшит имидж российской эстрады.

Инициативу поддержали известные новосибирские артисты: Николай Веселов (Lovstins), Юрий Турцев (MYAKESH), Алиса Шмелёва (HOFIX), Дмитрий Ткаченко (Mellovvibe), Элла Шулятьева (Ella Shulyatieva) и Екатерина Эбель.

