Сибиряки съедают почти восемь тысяч тонн шашлыка за майские праздники

Автор: Артем Рязанов

Говядина за год в Новосибирской области официально подорожала в среднем на 90 рублей за килограмм, а курица — на 5 рублей.

Почти килограмм мяса на человека

В майские праздники жители Сибирского федерального округа съедают 7,9 тысячи тонн мяса на мангале, что составляет 12% от общего объёма по всей России. На одного человека приходится около 900 граммов шашлыка. По этому показателю округ занимает четвёртое место среди регионов страны. Эти данные предоставлены Центром устойчивого развития Россельхозбанка.

— В Сибирском федеральном округе к мангалам выходят 8,8 миллиона человек. При среднем показателе в 900 граммов на едока общий объём потреблённого мяса достигает 7,9 тысячи тонн. Несмотря на капризы погоды, сибиряки демонстрируют приверженность традиции загородных выездов и чаще, чем в других округах, включают в шашлычное меню говядину, — рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Согласно данным РСХБ, в целом по России за майские праздники съедается около 67 тысяч тонн мяса. Такой вид отдыха выбирают 78 миллионов человек. В среднем каждый человек потребляет 850 граммов мяса. Центральный федеральный округ занимает первое место по общему объёму потребления и числу едоков: здесь съедается 15,5 тысячи тонн мяса, 20,7 миллиона человек.

Сколько стоит набор для шашлыка

Во время майских праздников наблюдается рост спроса не только на мясо, но и на сопутствующие товары: алкогольные и безалкогольные напитки, соусы, хлеб, овощи, зелень и фрукты. Продажи этих товаров увеличиваются в 1,5–2 раза.

По результатам мониторинга розничных цен на апрель 2024 года, приобретение набора продуктов для шашлыка на компанию из трёх человек в целом по России обойдётся в 2140 рублей. В этот набор входят: свинина (1,5 кг стоимостью 630 рублей), вино (одна бутылка за 600 рублей), овощи (3 кг по цене 540 рублей), зелень (0,3 кг — 120 рублей), хлеб (2 штуки — 130 рублей) и соус (одна упаковка — 120 рублей). Если заменить свинину на куриное мясо (1,5 кг по цене 315 рублей), общая стоимость набора уменьшится до 1825 рублей.

По данным Новосибирскстата, средняя цена за килограмм говядины в настоящее время составляет 795 рублей 67 копеек. Для сравнения, в апреле 2025 года она стоила 706 рублей 28 копеек. Стоит отметить, что в магазинах и на рынках цены существенно выше.

Цена килограмма свинины в настоящее время составляет примерно 435 рублей 69 копеек. В апреле — 402 рубля 4 копейки. При этом, как выяснил корреспондент редакции, в магазинах на это мясо предлагаются хорошие скидки и перед праздниками его можно купить до 300 рублей за килограмм.

Стоимость куриного мяса в среднем составляет 227 рублей 59 копеек. В апреле 2025 года — 222 рублей 88 копеек. По наблюдениям корреспондента редакции, килограмм филе курицы продается в магазинах региона по цене более 400 рублей за килограмм.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области до 15 мая запрещено ходить в лес и разжигать костры

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Предыдущая статья
Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать
Следующая статья
Как подготовить почву к весенним посадкам

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Cтарший преподаватель кафедры практической и специальной психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), психолог Ольга Радзиховская считает, что Первомай — это отличное время для разговора с близкими:

— Ценности — это не файл. Их нельзя загрузить в голову через TikTok или «разговоры о важном». Они не передаются по воздуху и уж точно не зависят от количества лайков под фотографией с триколором.

По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

Автор: Юлия Данилова

С 22 часов 30 минут 1 мая до 2 часов 30 минут 2 мая через водосливную плотину Новосибирской ГЭС из водохранилища в Обь будет произведён технологический пропуск плавающей древесины. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.

— Бревна могут быть опасны для надувных лодок, катеров и гидроциклов. Прочим судовладельцев также необходимо проявлять предельную осторожность во время пропуска древесины, — отметили в мэрии.

Новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Рынок кофе в 2026 году характеризуется фундаментальным противоречием. С одной стороны, разного рода аналитические прогнозы говорят о профиците предложения, который составит примерно 10 млн. мешков. Мировое кофейное производство может достичь 182,5 млн. мешков, в то время как потребление 172,5 млн.

С другой стороны, розничные цены остаются стабильно высокими.

Центр Новосибирска перекроют из-за репетиций ко Дню Победы

Автор: Оксана Мочалова

В центре Новосибирска временно перекроют движение транспорта и средств индивидуальной мобильности из-за репетиций парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Автомобилистам придётся искать объезд дважды: 3 мая с 07:00 до 13:00 и 6 мая с 18:30 до 23:00.

В те же дни возможно закрытие входов и выходов на станции метро «Площадь Ленина»: 3 мая с 8:30 до 12:00, 6 мая с 18:30 до 22:30. Решение об этом примет оперативный штаб МВД. Кроме того, с 6 по 9 мая на ряде улиц введут временные ограничения движения и парковки. Администрациям районов поручено с 3 по 10 мая исключить сужение проезжей части на улицах-дублерах Красного проспекта — Советской, Мичурина, Серебренниковской и Каменской.

Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Автор: Юлия Данилова

Ряд регионов Сибири в конце прошлого года столкнулся с особо опасным заболеванием животных, эпизоотическая ситуация оставалась напряженной в течение всего первого квартала 2026 года. В ряде субъектов ситуацию удалось купировать максимально оперативно, на некоторых территориях её развитие привело к достаточно серьёзным экономическим последствиям. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко на совещании по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия в регионах округа.

— Аппарат полномочного представителя еще в начальной стадии активно включился в работу по предотвращению распространения заболевания — было налажено межведомственное взаимодействие, сформулированы предложения по усилению контроля и предупреждению заноса опасных заболеваний животных, — отметил Головко.

Тоннель под Транссибом начали формировать строители четвертого моста в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Концессионер четвертого моста через Обь ведет монтаж рамной части 45-метрового тоннеля, расположенного в створе улицы Станиславского.

— Этот элемент является одним из последних в развязке, к которой примыкают пять ещё не открытых съездов. Участок дороги высотой 5 метров с шестью полосами движения будет перенаправлять транспортные потоки под Транссибирской магистралью. Общая длина тоннеля вместе с подходами составляет 285 метров, — пояснили к ГК «ВИС».

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Общество

По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

Бизнес Общество

Новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске

Общество

Центр Новосибирска перекроют из-за репетиций ко Дню Победы

Общество

Сибиряки съедают почти восемь тысяч тонн шашлыка за майские праздники

Власть Общество

Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Общество

Тоннель под Транссибом начали формировать строители четвертого моста в Новосибирске

Бизнес Власть

Самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР»

Власть

Новосибирцам вручили заслуженные государственные и региональные награды

Общество

В Новосибирске ветврачи регистрируют рост случаев астмы у кошек

Бизнес Власть Общество

Законы, вступающие в силу в мае, затронут каждого новосибирца

Отставки и назначения

Главой новосибирского НГТУ НЭТИ назначен Игорь Марчук

Власть

Жителей Новосибирской области приглашают на Первомай-2026

Власть

Мэрия Новосибирска предложила увеличить штрафы за нарушение благоустройства

Общество

Сначала жара, затем холод: синоптики дали прогноз погоды на майские праздники в Новосибирске

Общество

Первый фонтан запустили в Новосибирске

Общество

Приставы арестовали корову у фермера под Новосибирском

Бизнес

Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

