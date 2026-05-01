Сибиряки съедают почти восемь тысяч тонн шашлыка за майские праздники

Почти килограмм мяса на человека

В майские праздники жители Сибирского федерального округа съедают 7,9 тысячи тонн мяса на мангале, что составляет 12% от общего объёма по всей России. На одного человека приходится около 900 граммов шашлыка. По этому показателю округ занимает четвёртое место среди регионов страны. Эти данные предоставлены Центром устойчивого развития Россельхозбанка.

— В Сибирском федеральном округе к мангалам выходят 8,8 миллиона человек. При среднем показателе в 900 граммов на едока общий объём потреблённого мяса достигает 7,9 тысячи тонн. Несмотря на капризы погоды, сибиряки демонстрируют приверженность традиции загородных выездов и чаще, чем в других округах, включают в шашлычное меню говядину, — рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Согласно данным РСХБ, в целом по России за майские праздники съедается около 67 тысяч тонн мяса. Такой вид отдыха выбирают 78 миллионов человек. В среднем каждый человек потребляет 850 граммов мяса. Центральный федеральный округ занимает первое место по общему объёму потребления и числу едоков: здесь съедается 15,5 тысячи тонн мяса, 20,7 миллиона человек.

Сколько стоит набор для шашлыка

Во время майских праздников наблюдается рост спроса не только на мясо, но и на сопутствующие товары: алкогольные и безалкогольные напитки, соусы, хлеб, овощи, зелень и фрукты. Продажи этих товаров увеличиваются в 1,5–2 раза.

По результатам мониторинга розничных цен на апрель 2024 года, приобретение набора продуктов для шашлыка на компанию из трёх человек в целом по России обойдётся в 2140 рублей. В этот набор входят: свинина (1,5 кг стоимостью 630 рублей), вино (одна бутылка за 600 рублей), овощи (3 кг по цене 540 рублей), зелень (0,3 кг — 120 рублей), хлеб (2 штуки — 130 рублей) и соус (одна упаковка — 120 рублей). Если заменить свинину на куриное мясо (1,5 кг по цене 315 рублей), общая стоимость набора уменьшится до 1825 рублей.

По данным Новосибирскстата, средняя цена за килограмм говядины в настоящее время составляет 795 рублей 67 копеек. Для сравнения, в апреле 2025 года она стоила 706 рублей 28 копеек. Стоит отметить, что в магазинах и на рынках цены существенно выше.

Цена килограмма свинины в настоящее время составляет примерно 435 рублей 69 копеек. В апреле — 402 рубля 4 копейки. При этом, как выяснил корреспондент редакции, в магазинах на это мясо предлагаются хорошие скидки и перед праздниками его можно купить до 300 рублей за килограмм.

Стоимость куриного мяса в среднем составляет 227 рублей 59 копеек. В апреле 2025 года — 222 рублей 88 копеек. По наблюдениям корреспондента редакции, килограмм филе курицы продается в магазинах региона по цене более 400 рублей за килограмм.

