Сезонные ограничения движения для грузовиков вводят в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Для проезда транспорта с нагрузкой на ось более 5 тонн потребуется специальное разрешение

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) сообщило о сроках введения сезонных ограничений для тяжеловесного транспорта на дорогах Новосибирской области в 2026 году.

На региональных и межмуниципальных трассах они будут действовать с 13 апреля по 24 мая. Транспорту, независимо от наличия груза, с нагрузкой на ось более 5 тонн потребуется специальное разрешение для проезда.

На трассе «Инская – Барышево – 39 км а/д „К-19р“» в Новосибирском районе ограничения будут действовать с 13 апреля по 7 июня. Это касается участка от 7,500 километров до 21,7 километра.

Для транспорта, перевозящего продукты, лекарства и другие важные товары, предусмотрены особые условия. Чтобы облегчить передвижение большегрузов, будут созданы междугородние «транзитные коридоры»:

  • км 14+108 – км 15+800 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар»;
  • км 17+303 – км 17+603 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо);
  • км 5+200 – км 7+500 автодороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)».

— С 15 июня по 31 августа 2026 года в регионе будет действовать летнее ограничение для перевозки тяжеловесных грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Оно актуально при дневной температуре воздуха свыше 32°С (по данным Гидрометцентра России). В этот период допускается проезд транспортных средств, нагрузка на ось которых не превышает установленные предельно допустимые значения, только в ночное время — с 22:00 до 10:00, — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

В ТУАД напоминают: в период ограничений на дорогах региона появятся специальные знаки.

Ранее редакция сообщала о том, что с февраля 2026 года в Новосибирске ограничили движение большегрузов на некоторых дорогах местного значения.

Источник фото:Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

