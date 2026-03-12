Новосибирцы готовят петицию против запрета выгула собак в Дендропарке

В Новосибирске активисты подготовили официальную петицию в Минприроды региона с требованием отменить полный запрет на выгул собак в Дендрологическом парке. Охраняемая территория получила статус памятника природы, и за появление с питомцем владельцам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Ограничение действует с осени 2025 года.

Горожан такое решение не устраивает. В своем обращении в ведомство они настаивают на том, что запрет является чрезмерной мерой, и призывают чиновников к диалогу. Активисты предлагают вместо тотального ограничения ввести регламентированный выгул по специально выделенным маршрутам.

— Можно выделить определённые места проходов с собаками, установить правила прогулок. Можно запретить или ограничить особо опасные породы собак. Все порядочные собачники тоже за то, чтобы особые и агрессивные породы сдерживались хозяевами очень строго. Нужно компромиссное обсуждение проблемы, — рассказал Om1 Новосибирск один из авторов петиции, активист Евгений.

В петиции также отмечается, что для жителей ближайших кварталов Дендропарк остается единственным доступным зеленым массивом, где можно выгуливать собак. Имеющиеся в городе специализированные площадки, по словам общественников, находятся в неудовлетворительном состоянии, а их количество недостаточно. Авторы документа подчеркивают: пока выгул собак запрещен, территория все равно страдает от действий людей — в парке регулярно находят мусор и следы антисанитарии.

Конфликт вокруг выгула собак в Новосибирске длится уже не первый месяц. Ранее в мэрии горожанам предлагали самостоятельно организовывать площадки для выгула на придомовых территориях и получать на это субсидии. Однако собаководы такое предложение не оценили, настаивая на том, что питомцам нужен простор, а не тесные вольеры.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создали петицию против закона об умерщвлении бездомных собак.