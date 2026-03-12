Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирцы готовят петицию против запрета выгула собак в Дендропарке

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Активисты предлагают выделить специальные маршруты и установить четкие правила вместо тотального запрета

В Новосибирске активисты подготовили официальную петицию в Минприроды региона с требованием отменить полный запрет на выгул собак в Дендрологическом парке. Охраняемая территория получила статус памятника природы, и за появление с питомцем владельцам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Ограничение действует с осени 2025 года.

Горожан такое решение не устраивает. В своем обращении в ведомство они настаивают на том, что запрет является чрезмерной мерой, и призывают чиновников к диалогу. Активисты предлагают вместо тотального ограничения ввести регламентированный выгул по специально выделенным маршрутам.

— Можно выделить определённые места проходов с собаками, установить правила прогулок. Можно запретить или ограничить особо опасные породы собак. Все порядочные собачники тоже за то, чтобы особые и агрессивные породы сдерживались хозяевами очень строго. Нужно компромиссное обсуждение проблемы, — рассказал Om1 Новосибирск один из авторов петиции, активист Евгений.

В петиции также отмечается, что для жителей ближайших кварталов Дендропарк остается единственным доступным зеленым массивом, где можно выгуливать собак. Имеющиеся в городе специализированные площадки, по словам общественников, находятся в неудовлетворительном состоянии, а их количество недостаточно. Авторы документа подчеркивают: пока выгул собак запрещен, территория все равно страдает от действий людей — в парке регулярно находят мусор и следы антисанитарии.

Конфликт вокруг выгула собак в Новосибирске длится уже не первый месяц. Ранее в мэрии горожанам предлагали самостоятельно организовывать площадки для выгула на придомовых территориях и получать на это субсидии. Однако собаководы такое предложение не оценили, настаивая на том, что питомцам нужен простор, а не тесные вольеры.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создали петицию против закона об умерщвлении бездомных собак.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : петиция дендропарк Выгул собак

15
0
0
Предыдущая статья
Сезонные ограничения движения для грузовиков вводят в Новосибирской области

Штрафовать за выгул собак без поводка в Новосибирске будут по упрощенной схеме

Автор: Оксана Мочалова

В России предлагают упростить процедуру привлечения к ответственности владельцев домашних животных. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Речь идет о таких проступках, как выгул собак без поводка и намордника, прогулки с животными на детских площадках, отсутствие обязательной вакцинации от бешенства или неубранные экскременты.

Читать полностью

Многие факты из обращения коллектива Искитимской больницы подтвердились

Автор: Юлия Данилова

Рабочая группа, созданная для изучения ситуации в Искитимской районной больнице, во главе с министром фактически приступила к своей деятельности.

— Такое количество проблем, которые выявили в Искитимской больнице, есть далеко не в каждом областном или районном медучреждении, поэтому работа начинается с Искитима. Многие факты, которые прозвучали в обращении коллектива, подтвердились. Будут приняты решения по исправлению ситуации и будут, очевидно, приняты кадровые решения, — подчеркнул губернатор.

Читать полностью

Новосибирский Минздрав будет разбираться с зарплатой медиков в Искитиме

Автор: Юлия Данилова

В Минздраве Новосибирской области создана рабочая группа для урегулирования ситуации, сложившейся в Искитимской районной больнице. Решение об этом принято после встречи с сотрудниками медучреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В официальном сообщении подчеркивается, что основные вопросы, которые задавали медики — начисление стимулирующих выплат, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов.

Читать полностью

В Искитимской больнице началась проверка по поручению Бастрыкина

Автор: Юлия Данилова

Скандал, связанный с Искитимской районной больницей, дошел до председателя следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву провести проверку в медучреждении.

Напомним, на минувшей неделе на сайте петиций появилось открытое обращение сотрудников Искитимской центральной больницы (ЦРБ) к губернатору Андрею Травникову по поводу низких зарплат и условий труда.  Они называют ситуацию критической и говорят, что она угрожает качеству медицинской помощи. Медики также направили жалобу в областную прокуратуру.

Читать полностью

Врачи Искитимской районной больницы пожаловались на зарплаты и условия труда

Автор: Мария Гарифуллина

Сотрудники Искитимской центральной больницы (ЦРБ) выступили с открытым обращением к губернатору Андрею Травникову и направили жалобу в региональную прокуратуру по поводу зарплат и условий труда.  Они называют ситуацию критической и говорят, что она угрожает качеству медицинской помощи.

В тексте петиции медики детально описывают происходящее. Они заявляют, что с начала 2025 года в учреждении не проводится индексация заработной платы, при этом были существенно сокращены стимулирующие выплаты и надбавки за работу в ночное время. По словам сотрудников, это привело к реальному падению доходов и, по их мнению, нарушает трудовое законодательство. Особенно остро стоит проблема в отделении скорой медицинской помощи, которое, как утверждают работники, осталось единственным в области, где с июля не исполнено поручение о повышении окладов.

Читать полностью

Пайщики кооперативов «Дискуса» обратились в администрацию президента

Автор: Юлия Данилова

Члены кооперативов группы компаний «Дискус» разместили обращение к руководителю администрации президента Российской Федерации Вайно А.Э. на сайте онлайн-петиций.

Он заявляют, что «с подачи следственного комитета и прокуратуры региона более тысячи семей могут остаться без крыши над головой, а вложенные в кооператив деньги под строительство новых квартир будут безвозвратно утрачены».

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Авто Бизнес Общество

Сезонные ограничения движения для грузовиков вводят в Новосибирской области

Общество Туризм

Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Власть

Новосибирская область укрепляет традиционные ценности

Общество

Заплатки на федеральной трассе под Новосибирском тают вместе со снегом (видео)

Бизнес Власть Общество

Риски реализуются: режим чрезвычайной ситуации из-за долгов за тепло просят ввести в Бердске

Мировые и федеральные новости Право&Порядок

Исполнителям теракта в «Крокусе» вынесли приговор

Бизнес

«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки, но заработал 434 миллиона

Общество

Гидрологи назвали самые опасные зоны половодья под Новосибирском

Бизнес

От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности