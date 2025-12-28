В мэрии Новосибирска раскрыли маршруты, где запретят движение большегрузов

В Новосибирске ограничат движение большегрузов на некоторых дорогах местного значения. Постановление подписал мэр города Максим Кудрявцев. Он отметил, что это временная, но необходимая мера.

— Она направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение нагрузки на городские магистрали, — объяснил мэр.

По словам градоначальника, это снизит вероятность аварий и обеспечит удобство для всех участников движения.

С 2 февраля на некоторых участках дорог прекратится движение транспорта весом более 12 тонн и машин, скорость которых не превышает 30 километров в час.

Список участков дорог, где будет введено ограничение, опубликован на сайте городской администрации.

Напомним, что мэрия Новосибирска и Госавтоинспекция работают над изменением схем движения для грузовиков, установкой дорожных знаков и камер видеонаблюдения.

По словам заместителя мэра Новосибирска Иосифа Кодалаева, после установки камер и увеличения штрафа за нарушение правил проезда грузовиков в десять раз — до 5000 рублей — количество грузовиков, проезжающих через дамбу ГЭС, заметно снизилось.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области открыли первую ледовую переправу.