Полис ОСАГО для арендных авто в Новосибирске почти в три раза дороже обычного

За 10 месяцев 2025 года в Новосибирске было заключено 835 договоров ОСАГО с целью «прокат и краткосрочная аренда» транспортных средств. Средняя премия по такому договору составляет 16,7 тысячи рублей. Краткосрочные полисы в этом сегменте в регионе не пользовались спросом. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе Национальной страховой информационной системы.

При этом в компании признали, что что однозначных гарантий того, что все прокатные или каршеринговые машины страхуются с правильным отражением цели использования ТС, дать невозможно.

— Как показывает пример с такси, прокатные автомобили могут страховаться без указания коммерческой цели использования — как обычные частные автомобили, — отметили в НСИС.

Например, в Новосибирской области, общее количество полисов, выданных на транспортные средства, работающие в качестве такси, составляет 209,6 тысяч, в том числе краткосрочных — 201,9 тысяч.

В целом с 1 января по 30 ноября 2025 года в Новосибирской области водители заключили 967,4 тысячи договоров автогражданки. Из них 202,96 тысячи — краткосрочные, действующие от одного до 90 дней. Средняя премия по всем договорам ОСАГО — 6,5 тысячи рублей. Без учета краткосрочных — 8 155 рублей.

Согласно данным АИС страхования, с января по ноябрь 2025 года на транспортные средства, предназначенные для проката или краткосрочной аренды, в целом по России приходится 77,149 тысячи договоров, из них 431 краткосрочный договор. В топе Москва (32,045 тыс. полисов, или 41,5%), Ярославль (11,844 тыс. полисов, 15,35%) и Калининградская область (11,464 тыс. полисов, 14,86%).

Напомним, за 9 месяцев текущего года на дорогах Новосибирской области произошло 11 ДТП с участием арендных автомобилей, в них получили травмы 22 человека. В итоге в региональном ГУ МВД России было принято решение о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Каршеринг».

