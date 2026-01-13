Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Общество Право&Порядок

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Обвиняемыми чаще всего являются молодые люди

В производстве следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР ежемесячно находятся 10−15 уголовных дел, связанных с диверсиями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления Алексей Александров. Ведомство работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Самое резонансное уголовное дело, которое мы расследовали одним из первых, было совершенно на территории Сибирского и Дальневосточного округов, где к уголовной ответственности привлечены 13 лиц. На сегодняшний день им уже вынесен приговор, все получили суровое наказание, — отметил он.

Напомним, в октябре 2024 года 2-й Восточный окружной военный суд в Чите признал 13 человек виновным в диверсиях на железной дороге. Как сообщал суд, от действий этой группы пострадали локомотив, шкафы энергоснабжения и трансформаторные подстанции. Обвиняемые получили от 4 до 23 лет.

Первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев пояснил, что уголовные дела данной категории появились только в 2023 году и сейчас не вызывают никакой сложности в расследовании: 100% зарегистрированных и расследуемых в управлении дел раскрываются.

— Фабула таких преступлений банальна. Молодые люди, в том числе несовершеннолетние, в поисках легкого заработка, в различных мессенджерах находят лиц, которые предлагают совершить различные поджоги за достаточно небольшие суммы. Как правило, они поджигают релейные ящики и снимают это на видео, которые заказчики потом используют в своих целях, — констатировал Ануфриев.

Он подчеркнул, что все диверсанты получают наказание в виде реального лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что юных диверсантов отправили в колонию за поджог СУ-24 в Новосибирске. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Сибирь Новосибирск Дальний Восток

Теги : суд диверсия

186
0
0
Предыдущая статья
Водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске
Следующая статья
СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Сибирская генерирующая компания в Новосибирске готовится к усиленной работе из-за грядущих крещенских морозов. Синоптики предупреждают, что с 13 января температура опустится до -27…-31 градуса.

Чтобы зимой в домах было тепло, энергетики заранее повышают температуру в теплосетях.

Читать полностью

Водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Сервис «Зарплата.ру» опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Новосибирской области по итогам января. Наиболее высокий доход сулит вакансия управляющего отелем в Горном Алтае с предложением от 180 тысяч рублей. Обязанности включают развитие структуры, управление персоналом и организацию работы всех служб.

Водители троллейбусов в Новосибирске заняли вторую строчку рейтинга. По данным аналитиков, специалисты могут претендовать на заработную плату от 100 до 170 тысяч рублей. Для трудоустройства необходимо наличие специальных прав и знание нормативных документов.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска рассказали, где будут установлены крещенские купели

Автор: Артем Рязанов

Крещенские купели в этом году будут организованы в пяти районах города. В Октябрьском районе — в микрорайоне «Европейский берег». В Ленинском — в микрорайоне Затон. В Советском районе — на пляже «Бумеранг». В Центральном округе — на озере Жемчужина Сибири. А также в Калининском районе — на озере Спартак.

— Прошу обратить внимание на обеспечение безопасности – чтобы на каждой точке были посты спасателей. Также ожидается сильное похолодание, организовать работу купелей нужно в соответствии с прогнозом погоды, — отметил на аппаратном совещании мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Учащихся и педагогов эвакуировали из школы №216 в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В школе № 216 на улице Виталия Потылицына 13 января прошла эвакуация. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

— На МЖК эвакуировали учащихся и преподавателей школы № 216, расположенной по адресу улица Виталия Потылицына, 9, — пишет телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Читать полностью

Жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей на новое кино для детей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области, как и по всей стране, в новогодние праздники лидерами кинопроката стали три новых российских фильма для детской аудитории: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино». С 1 по 11 января в кинотеатрах региона их посмотрели в общей сложности 339 458 человек. Infopro54 проанализировал данные ЕАИС сведений о показах фильмов в кинозалах и оценил траты новосибирцев на поддержку российского кинематографа.

Лидером кинопроката в праздничные дни стал «Чебурашка 2» — в Новосибирской области фильм собрал более 116 миллионов рублей. На втором месте «Простоквашино» — сборы более 53 миллиона рублей. «Буратино» собрал 46,9 миллиона рублей. Суммарно на просмотр этих трех фильмов жители Новосибирской области потратили чуть более 216 миллионов рублей. Средняя цена одного билета на январские кинопоказы — 636 рублей. Это выше среднего общероссийского показателя на 100 рублей. Новосибирские зрители ни перед просмотром фильма, ни после него отраслевую статистику не изучают, но они знают, что поход в кино – это теперь довольно дорого.

Читать полностью

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям за мошенничество. Они организовали фиктивные культурные мероприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник. Обвиняемые получили условные сроки.

— Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет соответственно, — говорится в сообщении.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Общество Право&Порядок

В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

Общество

Водитель троллейбуса вошел в число самых доходных профессий в Новосибирске

Общество

В мэрии Новосибирска рассказали, где будут установлены крещенские купели

Бизнес Власть

В особую экономическую зону Новосибирска зашли первые резиденты

Общество

Учащихся и педагогов эвакуировали из школы №216 в Новосибирске

Культура Общество

Жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей на новое кино для детей

Бизнес Отставки и назначения

Владислав Колотов возглавил розничный блок Сибирского банка Сбера

Бизнес ПроБизнес

Патентным троллям в России стало сложнее регистрировать товарные знаки

Право&Порядок

За мошенничество с «Пушкинской картой» осуждены трое новосибирцев

Власть Общество

Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

Бизнес Общество

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Общество

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Власть Медицина Общество

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Общество

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Общество

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Общество

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Бизнес

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности