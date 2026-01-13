В Сибири раскрывают 100% дел, связанных с диверсиями на транспорте

В производстве следователей Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР ежемесячно находятся 10−15 уголовных дел, связанных с диверсиями. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления Алексей Александров. Ведомство работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

— Самое резонансное уголовное дело, которое мы расследовали одним из первых, было совершенно на территории Сибирского и Дальневосточного округов, где к уголовной ответственности привлечены 13 лиц. На сегодняшний день им уже вынесен приговор, все получили суровое наказание, — отметил он.

Напомним, в октябре 2024 года 2-й Восточный окружной военный суд в Чите признал 13 человек виновным в диверсиях на железной дороге. Как сообщал суд, от действий этой группы пострадали локомотив, шкафы энергоснабжения и трансформаторные подстанции. Обвиняемые получили от 4 до 23 лет.

Первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев пояснил, что уголовные дела данной категории появились только в 2023 году и сейчас не вызывают никакой сложности в расследовании: 100% зарегистрированных и расследуемых в управлении дел раскрываются.

— Фабула таких преступлений банальна. Молодые люди, в том числе несовершеннолетние, в поисках легкого заработка, в различных мессенджерах находят лиц, которые предлагают совершить различные поджоги за достаточно небольшие суммы. Как правило, они поджигают релейные ящики и снимают это на видео, которые заказчики потом используют в своих целях, — констатировал Ануфриев.

Он подчеркнул, что все диверсанты получают наказание в виде реального лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что юных диверсантов отправили в колонию за поджог СУ-24 в Новосибирске.