Медицина

Обстоятельства гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка изучают следователи

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Главный врач больницы отстранён от должности

В Новокузнецке начата масштабная проверка после сообщений о гибели новорожденных в городском родильном доме № 1. По данным источников в правоохранительных органах и региональном министерстве здравоохранения, за короткий промежуток времени там скончались девять младенцев.

Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту возможной халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи изучают причины и обстоятельства произошедшего. Параллельно проверку проводит прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Надзорные ведомства оценивают соблюдение в учреждении законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологических норм и защиты прав несовершеннолетних.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил об отстранении от должности главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова, в чьём ведении находится роддом, на период проведения проверки. Ранее администрация больницы объясняла приостановку плановой госпитализации в роддом превышением порога заболеваемости респираторными инфекциями, не упоминая о случаях гибели детей. Официальное признание факта произошло после публикаций в средствах массовой информации.

По данным регионального Минздрава, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в новокузнецком роддоме №1 было принято 234 родов. Семнадцать детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что это не первый резонансный случай, связанный с данным роддомом. Осенью 2025 года стало известно о возбуждении уголовного дела после жалобы родственницы пациентки на гибель новорожденного и жестокое обращение с роженицей. Тогда больница отрицала факт гибели младенца. Руководитель учреждения Виталий Херасков до своего назначения занимал пост заместителя министра здравоохранения Кемеровской области.

Ранее редакция сообщала, что свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

