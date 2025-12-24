СГК вложила в энергосистему Новосибирска более 21 млрд за 2025 год

Сибирская генерирующая компания завершила очередной этап масштабной инвестиционной программы в Новосибирске. В 2025 году общий объем вложений в городской энергокомплекс – тепловые сети и ТЭЦ – составил 21,1 млрд рублей, что на 40% превышает инвестиции 2024 года. План по замене теплосетей удалось перевыполнить: переложили 65 км вместо анонсированных 55-ти.

Ветхих коммуникаций становится меньше

В этом году основной объем средств — 9,5 млрд рублей — был направлен в теплосетевой комплекс. Эти инвестиции, как и планировалось год назад, пошли на замену изношенных трубопроводов, строительство новых сетей для объектов застройщиков.

За четыре года работы СГК в Новосибирске было заменено 232 километра тепловых сетей, в первую очередь – магистральных. Протяжённость ветхих тепломагистралей в городе, отработавших нормативный срок, сократилась на 13%.

— Весной, когда мы презентовали свою программу по сетям, мы говорили, что в планах нам отремонтировать порядка 55 км тепловых сетей. Нам удалось её перевыполнить на 10 км. То есть, в этом году в рамках инвестпрограммы 65 км теплосетей были либо заменены, либо капитально отремонтированы, либо отремонтировали в рамках текущего ремонта, в том числе в том числе после диагностики роботизированными комплексами, — рассказал на пресс-конференции генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Он дополнил, что в работу были приняты 14 центральных тепловых пунктов, 12 тепловых камер и 4 насосные станции.

Особое внимание было уделено левобережной части города, где на протяжении последних двух лет шла реализация одного из знаковых проектов — «Надежный Левый берег». Введение в работу автоматизированного узла подпитки, который связал контуры ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 существенно сократило влияние дефектов на режимы теплоснабжения в левобережье мегаполиса.

— Запуск насосного узла уже показал результат, позволив избежать сбоев в системе отопления многоквартирных домов в период недавней аварии на Связистов. Жители центральной, самой высокой части Ленинского района этого снижения параметров теплоснабжения не почувствовали, — отметил Дмитрий Перязев.

Экология и цифровизация

Параллельно с заменой сетей компания активно внедряет новые технологии. Особое внимание в 2025 году СГК уделялось программам экологической эффективности и повышения надежности. На ТЭЦ-4 начата установка датчиков постоянного контроля на дымовых трубах для онлайн-мониторинга состава атмосферного воздуха на выходе.

— Дальше этот процесс будет тиражироваться на все новосибирские ТЭЦ. К 2029 году приборы онлайн-контроля будут установлены на шести дымовых трубах тепловых электростанций города: на каждой из двух труб ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, трубе ТЭЦ-3 и трубе ТЭЦ-5, — отметил генеральный директор.

Также были активно внедрены цифровые технологии: датчики затопления тепловых камер, ультразвуковые методы обнаружения дефектов и расходомеры для контроля баланса в сетях.

На ремонты, техническое перевооружение и экологизацию пяти новосибирских ТЭЦ было направлено 8,4 млрд рублей, и еще 3,2 млрд рублей — вложения в Новосибирскую ТЭЦ-3 по федеральной программе ДПМ. Инвестиции были направлены на замену турбины №13, пусконаладка которой намечена на февраль 2026 года.

В 2025 году было отремонтировано 98 единиц основного оборудования.

— Это даст прирост электрической мощности на ТЭЦ-3 на 20 мегаватт, — констатировал гендиректор «СГК- Новосибирск»

Планы на 2026 год

Дмитрий Перязев подчеркнул, несмотря на макроэкономические вызовы, компания сохраняет инвестиционный курс. В 2026 году основные вложения в генерацию составят 2,9 млрд рублей. Продолжится экологический мониторинг на ТЭЦ, а также начнется модернизация следующей, 11-й турбины на ТЭЦ-3. В теплосетевом комплексе предстоит заменить не менее 61 км трубопроводов — с учетом капитального и прогнозируемых объемов текущего ремонта. Программа, возможно будет скорректирована в сторону увеличения, добавил Перязев.

Одновременно компания готовит новый масштабный проект в генерации – строительство нового котла и электрофильтров на ТЭЦ-3 с бюджетом около 24 млрд рублей. Это будет первый ввод в строй новых теплогенерирующих мощностей города за постсоветский период. Новое оборудование должно начать работу с 1 декабря 2029 года. Станция уже начала подготовку строительства.