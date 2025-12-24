Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество

В рамках программы технологического присоединения к электросетям, компания «Россети Новосибирск» предоставит заводу «Аквалайф», входящему в группу «Черноголовка», 3 МВт электроэнергии для его нужд.

Для гарантированного и бесперебойного питания производственных мощностей специалисты энергетической компании проведут работы по созданию кабельной сети 10 кВ протяженностью примерно 3,5 километра от подстанции «Оловозаводская» класса напряжения 110 кВ. Приблизительно половина кабеля будет проложена с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Также запланирована установка современной системы учета потребляемой электроэнергии. Общий объем финансовых вложений в данный проект оценивается в 44,4 миллиона рублей.

В связи с уходом западных брендов, на предприятии была введена в эксплуатацию еще одна линия для розлива безалкогольной продукции в ПЭТ-тару, что привело к увеличению объемов производства. Руководство компании сообщало о намерениях создать на основе новосибирского завода крупный центр логистики для увеличения поставок продукции в регионы Восточной Сибири и на Дальний Восток.

Энергетики обеспечат дополнительной мощностью и электросетевой инфраструктурой расширение производственного комплекса, что окажет существенное влияние на развитие экономики региона и усиление продовольственной независимости области.