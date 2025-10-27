Геннадий Шишебаров: Независимость судей в России переходит под плотный цифровой контроль

Член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат Геннадий Шишебаров высказался по поводу прекращения полномочий председателя Совета судей Российской Федерации, уличенного в коррупции, а также о том, как сегодня можно решить проблему независимости судей:

— История с председателем Совета судей Российской Федерации, судьей Верховного Суда Российской Федерации Виктором Момотовым (Момотова обвинили в незаконном совмещении должности судьи с предпринимательской деятельностью в области гостиничного бизнеса. Генпрокуратура потребовала изъять его имущество на 9 млрд рублей. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия Момотова в конце сентября. — Ред.) не вызвала у меня каких-то сильных эмоций. Сегодня подобное, скорее, обыденность.

Почитал комментарии в средствах массовой информации… Комментаторы практически единогласно требуют: «Распять». Безусловно, коррупция должна быть наказуема. Особенно судейская коррупция.

Для меня же это не просто громкий коррупционный скандал. Для меня это еще и история о лицемерии и об утрате совести. Она еще раз заставила меня задуматься о независимости судьи, в том числе от разного рода соблазнов. Тем более что вопрос о независимости судей и о подчинении их только закону сегодня стоит очень остро.

Независимость судьи, несомненно, — производное его внутренних качеств. Настоящей независимостью (от чужого мнения, от соблазнов и др.) обладает только тот, у кого есть внутренний контролер: совесть, мораль, вера, любовь, смелость. Существующий закон, который нынче объявляет судью независимым, таковым его не делает — он, закон, наряду с образованностью и эрудицией судьи, является лишь условием его независимости. Решать проблему независимости судей принятием еще одного закона или очередным повышением зарплаты судьям — утопия. Хотя, конечно, судьи должны получать достойную зарплату.

Внешний контролер, даже с самыми благими намерениями инициируя возникновение у контролируемого чувства страха заслуженного или незаслуженного наказания, и самого независимого может превратить в послушный инструмент. С вытекающими из этого последствиями.

Мы еще до конца не осознали последствия продолжающейся информационной революции, последствия внедрения в нашу жизнь «цифры».

Но одним из последствий цифровизации является то, что человек становится все более видимым и прозрачным. У человека остается все меньше того пространства, в котором он может иметь свое личное, скрытое от всех.

В этих условиях превалировать начинает внешний контролер, не оставляя пространства контролеру внутреннему.

Как решать эту дилемму? Как прийти к тому, чтобы внешний контролер не подавлял внутреннего контролера и способствовал его развитию? Можно ли вернуть в нашу жизнь совесть? Не знаю…

Геннадий Шишебаров окончил Свердловский юридический институт. Имеет почти 30 лет адвокатского стажа. Включен в реестр адвокатов Новосибирской области. Адвокатскую практику ведет в своем адвокатском кабинете. Большую часть времени занимается защитой обвиняемых по уголовным делам.

