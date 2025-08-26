Школьные ярмарки в Новосибирске проигрывают маркетплейсам

До 1 сентября осталась неделя. Родители спешат купить канцелярию и школьную форму для своих детей. Ранее в августе в городе открывались традиционные школьные ярмарки. Они были удобны для родителей, так как можно было найти всё в одном месте и по невысоким ценам.

Сегодня ситуация изменилась.

Напомним, в этом году мэрия Новосибирска анонсировала три школьные ярмарки:

с 1 по 15 сентября с 10:00 до 20:00 на площади Карла Маркса, 1;

15 и 16 августа с 10:00 до 16:00 на ул. Комсомольской, 10 у ТЦ «Магеллан»;

с 18 августа по 1 сентября с 10:00 до 20:00 на ул. Троллейной, 130а у ТРК «Континент».

Однако в понедельник, 18 августа, во время обеда, на площадке у ТРК «Континент» обнаружилась лишь одна палатка, и та была закрыта.

На площади Маркса, где раньше работала большая ярмарка, осталось всего 10 точек. Корреспондент Горсайта посетил ярмарку и заметил, что в обед здесь было почти пусто — за полтора часа мимо палаток прошли лишь 15 человек. Игорь, который продаёт товары на ярмарке уже 20 лет, отмечает, что покупателей и продавцов становится всё меньше.

Продавцы связывают этот тренд с ростом популярности маркетплейсов. Теперь в каждом доме есть пункт выдачи, где новосибирцы могут забрать купленные онлайн товары.

— В последние годы в школе такая установка: всё покупается по усмотрению родительского комитета. И родители, даже начальный класс, из списка от Минобра в 10 наименований выбирают обычно максимум два — окружающий мир и математику. Опять же — в последние годы расцвела интернет-торговля. У нас же покупают только те, кому важно вживую посмотреть товар, потрогать, пощупать. В целом ярмарочная торговля умирает, — уверен еще один продавец Михаил.

Сейчас на уличных школьных ярмарках продают тетради, ручки, рюкзаки и пеналы. Цены варьируются: тетради стоят 35-40 рублей, пеналы — 150-600 рублей. Это сопоставимо с предложением на маркетплейсах.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские магазины начали продавать школьную форму. Сборы ребенка в первый класс с нуля обойдутся примерно в 40 тысяч рублей.