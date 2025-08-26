Школьные ярмарки в Новосибирске проигрывают маркетплейсам

До 1 сентября осталась неделя. Родители спешат купить канцелярию и школьную форму для своих детей. Ранее в августе в городе открывались традиционные школьные ярмарки. Они были удобны для родителей, так как можно было найти всё в одном месте и по невысоким ценам.
Сегодня ситуация изменилась.
Напомним, в этом году мэрия Новосибирска анонсировала три школьные ярмарки:
Однако в понедельник, 18 августа, во время обеда, на площадке у ТРК «Континент» обнаружилась лишь одна палатка, и та была закрыта.
На площади Маркса, где раньше работала большая ярмарка, осталось всего 10 точек. Корреспондент Горсайта посетил ярмарку и заметил, что в обед здесь было почти пусто — за полтора часа мимо палаток прошли лишь 15 человек. Игорь, который продаёт товары на ярмарке уже 20 лет, отмечает, что покупателей и продавцов становится всё меньше.
Продавцы связывают этот тренд с ростом популярности маркетплейсов. Теперь в каждом доме есть пункт выдачи, где новосибирцы могут забрать купленные онлайн товары.
— В последние годы в школе такая установка: всё покупается по усмотрению родительского комитета. И родители, даже начальный класс, из списка от Минобра в 10 наименований выбирают обычно максимум два — окружающий мир и математику. Опять же — в последние годы расцвела интернет-торговля. У нас же покупают только те, кому важно вживую посмотреть товар, потрогать, пощупать. В целом ярмарочная торговля умирает, — уверен еще один продавец Михаил.
Сейчас на уличных школьных ярмарках продают тетради, ручки, рюкзаки и пеналы. Цены варьируются: тетради стоят 35-40 рублей, пеналы — 150-600 рублей. Это сопоставимо с предложением на маркетплейсах.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские магазины начали продавать школьную форму. Сборы ребенка в первый класс с нуля обойдутся примерно в 40 тысяч рублей.
Источник фото: архив Inforpo54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru