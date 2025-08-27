Топ-менеджеров Мешалкина подозревают в получении крупных взяток

27 августа в офисах руководства «Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина» проходят обыски.

— Два подозреваемых, в клинике идут обыски, — отметил источник в клинике редакции Infopro54.

СМИ сообщили о задержании гендиректора клиники Александра Чернявского и его заместителя по экономике Артёма Пухальского. Их подозревают в получении крупных взяток от предпринимателей, которые постоянно заключали госконтракты на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.

Клиника продолжит работать в обычном режиме, а подозреваемых этапируют в Москву.

Прошлой весной Центральный суд вынес приговор экс-гендиректору клиники Мешалкина Александру Караськову. Его обвиняли в хищении 1,8 миллиарда рублей при поставках медоборудования компаниями, связанными с ним. Так как большую часть ущерба он возместил, Караськову дали 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.