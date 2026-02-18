Сибирские компании заработали на экспорте чипсов миллиарды рублей

В 2025 году сибирские компании отправили за границу около 5,5 тысяч тонн картофельных чипсов, заработав 2,2 миллиарда рублей. Это на 22% больше по весу и стоимости, чем в предыдущем году.

Чипсы из Сибирского федерального округа экспортировались в 18 стран. Главным покупателем стал Казахстан. Среди крупных импортеров также оказались Монголия и Кыргызстан. Новым рынком сбыта для сибирских чипсов стал Туркменистан.

Предприниматели Кемеровской области отправили на экспорт больше всего чипсов — 93,5% от общей стоимости. Новосибирская область заняла второе место с 6,4%.

— Сибирский федеральный округ занимает 3-е место по объему поставок картофельных чипсов по России после Центрального и Южного федеральных округов. По итогам 2025 года можно в целом отметить рост спроса зарубежных торговых партнеров на продукцию АПК из Сибири, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

