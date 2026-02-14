Сами не справляемся: из Белоруссии в Новосибирск начали завозить говядину

Минус Турция

Новосибирские предприниматели все активнее работают с зарубежными партнерами. По данным Сибирской таможни, объем импортных операций в регионе преобладает над экспортом. Основные торговые партнёры — это Китай (45%) и Казахстан (16%), далее идут Индия (7%) и Беларусь (6%).

— Пятёрку стран — основных торговых партнёров региона в 2025 году покинула Турция, её сменил Узбекистан (3%). Существенно выросли объёмы внешнеторгового оборота Новосибирской области с Болгарией — за счет экспорта тепловыделяющих элементов, а также с Марокко, Израилем и Ираком за счёт экспорта пшеницы и ячменя в эти страны, — пояснил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Аттракционы в Исландию

Таможенники назвали ключевые товары экспорта, которые пользовались повышенным спросом у партнеров новосибирских компаний за рубежом:

тепловыделяющие элементы — рост в 3,3 раза,

семена рапса — в 2,8 раза,

листы и ленты алюминиевые — в 2,7 раза,

каучук — в 2,6 раза,

масло подсолнечное — в 2,1 раз.

Новые товары в экспорте — это сорго зерновое, которые закупали партнеры из Ирака, свиной жир новосибирский бизнес вез в Монголию, заготовки из войлока и фетра, альбумин молочный и концентраты циркониевые — в Казахстан.

— Новые страны в экспорте: Мозамбик, куда осуществлялся экспорт сушеного горох и строительного камня из Новосибирска, Исландия — аттракционов, Тринидад и Тобаго —соусов, Монако — средств для бритья, — пояснил Дмитрий Колыханов.

Мясо в Новосибирск

Что касается импорта, то в 2025 году в регион в 10 раз выросли поставки звукового электрооборудования, в 2,1 раза двигателей, в 2 раза — мотоциклов.

— Сохраняется тренд по экспорту мороженого. При этом ты так же наблюдаем, что поставщик из Казахстана начал ввозить в нашу область этот продукт, — добавил Колыханов.

Новые товары в импорте — это мясо крупно- рогатого скота, которое начали завозить из Беларуси. Напомним, в 2025 году говядина в Новосибирской области из-за роста цен стала элитным мясом. В ноябре говяжья вырезка на рынках стоила более 1000 рублей за килограмм. В магазинах еще дороже.

Из Казахстана в регион пошли поставки концентратов железных и марганцевых. Из Франции и Италии — виноградных вин, из Италии также предприниматели завозили вермуты. Из Таиланда — культивированный жемчуг.

— Новосибирск продолжает оставаться крупнейшим транспортным хабом и логистическим центром. По итогам 2025 года в регион поступило почти 50% импортной плодоовощной продукции. Через Новосибирский западный таможенный пост прошло более 95 000 тонн свежей плодоовощной продукции, — резюмировал Дмитрий Колыханов.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о специфике работы на рынках Китая и Северной Кореи.