Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Сибиряки съедают 9 млн куличей за пасхальную неделю

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Новосибирцы всё чаще заказывают куличи онлайн и выбирают премиум

Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля. Во время праздничной недели жители Сибири съедают 9 млн куличей и 20 млн яиц. Это 11% от всего праздничного стола страны, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Сибирский федеральный округ занимает третье место в России по потреблению этих блюд.

С начала апреля в сибирских регионах продажи молока, яиц и творога вырастают на четверть. При этом в крупных городах, особенно в Новосибирске, заметно вырос интерес к премиальным пасхальным наборам и изделиям ручной работы. Также жители мегаполисов всё чаще заказывают праздничную продукцию онлайн — до 30%.

Большинство сибиряков, включая новосибирцев, предпочитают традиционные рецепты: дрожжевые и творожные куличи, кексы с цукатами, орехами и миндалём. В то же время набирают популярность куличи без продуктов животного происхождения и выпечка только из натуральных ингредиентов.

Для всей страны в пасхальную неделю производителям требуется 12 тыс. тонн муки, 10 млн литров молока, 4 тыс. тонн масла и 120 млн яиц. Всего россияне съедают более 80 млн куличей и 200 млн яиц.

Новосибирск, как крупнейший деловой и культурный центр Сибири, демонстрирует не только высокий спрос, но и интерес к более дорогим продуктам. Местные производители и кондитеры предлагают куличи в широком ценовом диапазоне — от бюджетных вариантов за 150–200 рублей до авторских изделий ручной работы, цена которых доходит до 2500 рублей. Это заметно выше, чем в регионах с развитым собственным сельским хозяйством, например, в Алтайском крае, где стоимость пасхальных наборов ниже благодаря локализации производства.

Эксперты связывают такой разброс цен с несколькими факторами. В Новосибирской области выше транспортные расходы, а конкуренция среди местных производителей пока меньше. Кроме того, за год ключевые ингредиенты для выпечки заметно подорожали: сливочное масло прибавило 18–22%, яйца — 15–20%, а декор вроде орехов и цукатов — до 30%.

Ранее редакция сообщала, что ФАС пригрозила санкциями за дорогие яйца в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com, автор- bearfotos

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : Пасха куличи

15
0
0
Предыдущая статья
ИИ будет управлять графиками в новосибирском метро

ИИ будет управлять графиками в новосибирском метро

Автор: Артем Рязанов

Искусственный интеллект задействуют для оптимизации графиков работы локомотивных бригад в новосибирском метро. Соглашение об этом заключили руководство метрополитена и Новосибирский государственный университет.

В пресс-службе вуза уточнили, что проект станет частью программы внедрения цифровых решений в городскую инфраструктуру.

Читать полностью

Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

Автор: Артем Рязанов

В честь 40-летия Новосибирский метрополитен запустил продажу новых сувенирных жетонов, сообщила пресс-служба.

Коллекционные жетоны выпустили ограниченным тиражом — всего 10 тысяч штук. Каждый пронумерован и продаётся вместе с открыткой за 720 рублей. Приобрести их можно в кассах на любой станции.

Читать полностью

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

Читать полностью

В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Автор: Оксана Мочалова

Утром 6 апреля в Новосибирской области на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово из-за активного таяния снега произошел сплыв откоса железнодорожной насыпи, сообщили в пресс-службе ЗСЖД. Инцидент случился на участке Сокур – Инская.

В результате происшествия движение электричек временно организовано по одному из двух путей в реверсивном режиме. Для ликвидации последствий задействованы противоразмывные поезда и тяжелая техника.

Читать полностью

На дорогах Новосибирской области зафиксировано 18 переливов

Автор: Артем Рязанов

С начала весеннего паводка количество переливов на дорогах Новосибирской области увеличилось более чем вдвое. Если по данным на 2 апреля фиксировалось 8 переливов, то к 6 марта их число достигло 18. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) по НСО.

Пять переливов уже полностью ликвидированы силами подрядных организаций, на остальных 13 участках вода пока держится, однако проезд транспорта сохранен везде. Подтопления зафиксированы в Коченевском, Татарском, Усть-Таркском, Карасукском, Черепановском и Краснозерском районах.  Длина проблемных зон варьируется от 7 до 85 метров, при этом вода подтопила в основном обочины, не блокируя основное дорожное полотно.

Читать полностью

В Новосибирск вернулись сапсаны — в черте города гнездятся минимум три пары

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирск с мест зимовки вернулись самые быстрые птицы в мире — сапсаны. За жизнью одной из пар город снова будет следить с помощью веб-камеры. Infopro54 поговорил с теми, кто изучает и спасает диких птиц, и выяснил, как часто пернатые хищники гнездятся на крышах и чердаках зданий.

На крыше многоэтажного дома в Советском районе сапсаны впервые появились в 2016 году. Для своего гнезда они выбрали небольшой уступ под крышей. Своего первого птенца пара вырастила в 2018 году, и с тех пор ставшие знаменитыми новосибирские сапсаны приносят потомство ежегодно. Этим птицам повезло с людьми: жители многоэтажки оказались не против соседства с хищниками из семейства соколиных. В 2021 году для сапсанов на их уступе был установлен дуплон — специальный гнездовой ящик. В нем несколько лет подряд самка откладывала яйца и росли птенцы.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Сибиряки съедают 9 млн куличей за пасхальную неделю

Общество

ИИ будет управлять графиками в новосибирском метро

Недвижимость

Семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области

Общество

Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

Авто Общество

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Общество

В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Общество

На дорогах Новосибирской области зафиксировано 18 переливов

Бизнес

В России стартует первая Неделя космоса

Общество

В Новосибирск вернулись сапсаны — в черте города гнездятся минимум три пары

Власть

Два района Новосибирской области оказались не готовы к паводку

Бизнес Недвижимость

Аренда домов в Новосибирской области упала на треть

Бизнес Туризм

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности