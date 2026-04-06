Сибиряки съедают 9 млн куличей за пасхальную неделю

Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля. Во время праздничной недели жители Сибири съедают 9 млн куличей и 20 млн яиц. Это 11% от всего праздничного стола страны, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Сибирский федеральный округ занимает третье место в России по потреблению этих блюд.

С начала апреля в сибирских регионах продажи молока, яиц и творога вырастают на четверть. При этом в крупных городах, особенно в Новосибирске, заметно вырос интерес к премиальным пасхальным наборам и изделиям ручной работы. Также жители мегаполисов всё чаще заказывают праздничную продукцию онлайн — до 30%.

Большинство сибиряков, включая новосибирцев, предпочитают традиционные рецепты: дрожжевые и творожные куличи, кексы с цукатами, орехами и миндалём. В то же время набирают популярность куличи без продуктов животного происхождения и выпечка только из натуральных ингредиентов.

Для всей страны в пасхальную неделю производителям требуется 12 тыс. тонн муки, 10 млн литров молока, 4 тыс. тонн масла и 120 млн яиц. Всего россияне съедают более 80 млн куличей и 200 млн яиц.

Новосибирск, как крупнейший деловой и культурный центр Сибири, демонстрирует не только высокий спрос, но и интерес к более дорогим продуктам. Местные производители и кондитеры предлагают куличи в широком ценовом диапазоне — от бюджетных вариантов за 150–200 рублей до авторских изделий ручной работы, цена которых доходит до 2500 рублей. Это заметно выше, чем в регионах с развитым собственным сельским хозяйством, например, в Алтайском крае, где стоимость пасхальных наборов ниже благодаря локализации производства.

Эксперты связывают такой разброс цен с несколькими факторами. В Новосибирской области выше транспортные расходы, а конкуренция среди местных производителей пока меньше. Кроме того, за год ключевые ингредиенты для выпечки заметно подорожали: сливочное масло прибавило 18–22%, яйца — 15–20%, а декор вроде орехов и цукатов — до 30%.

