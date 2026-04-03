За 10 дней до Пасхи в Новосибирске продают куличи по цене до 2500 рублей

По данным на апрель 2026 года, в магазинах Новосибирска можно найти пасхальные куличи по цене до 2499 рублей, однако это скорее верхняя граница авторских изделий от кондитеров, ресторанов и пекарен. Основной же массовый сегмент находится в диапазоне от 150–200 до 1000 рублей, констатируют эксперты НГПУ.

Анализ цен на куличи за два года показывает устойчивый тренд на подорожание. Так называемый «индекс кулича» в 2026 году увеличился примерно на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле 2025 года магазинные куличи можно было найти по цене от 99 рублей («Фикс Прайс», 300 г) до 500–900 рублей за продукцию местных пекарен, и только отдельные авторские изделия достигали 2500 рублей. Что же имеем на текущий момент? В апреле 2026 года базовые куличи в супермаркетах стартуют от 150–200 рублей за небольшие изделия. Фабричные куличи весом 500–700 г стоят 350–650 рублей, продукция пекарен — 500–900 рублей, а премиум-сегмент по-прежнему достигает 2500 рублей.

— Основной причиной роста цен на куличи стало существенное удорожание ключевых ингредиентов, используемых в рецептуре. По сравнению с прошлым годом больше всего выросли цены на следующие позиции: сливочное масло — подорожание составило 18 – 22 %, яйца — цена выросла на 15 – 20 %, декорирование (глазурь, орехи, цукаты) — наибольший рост от 20 до 30 %, мука подорожала на 10 – 12 %, сахар прибавил в цене 8 – 10 %. Помимо этого, в конечную стоимость заложены возросшие расходы производителей на логистику и упаковку, — комментирует Елена Ельцова, доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ.

Вопрос экономии при подготовке к Пасхе остается актуальным. По данным Роскачества, за 2025 год себестоимость домашнего кулича весом около 500 граммов составила: из недорогих ингредиентов около 112 рублей, из более дорогих ингредиентов — примерно 330 рублей. Таким образом, самостоятельная выпечка практически всегда обходится дешевле покупки готового кекса в премиум сегменте и сопоставима по цене с бюджетными магазинными вариантами, но при этом позволяет контролировать качество продуктов и свежесть выпечки.

— Если вы планируете печь куличи самостоятельно, стоит учитывать, что экономия будет очевидной, особенно при использовании доступных ингредиентов. Однако важно помнить, что покупные куличи в нижнем ценовом сегменте (около 150–200 рублей) могут быть сопоставимы по стоимости с домашними. Надеюсь, эта информация поможет вам сориентироваться в предпраздничных ценах, — отмечает эксперт НГПУ.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.