Поддержка инноваций в Новосибирской области: губернатор обсудил ключевые меры

На рабочем совещании в Правительстве Новосибирской области губернатор обсудил меры по поддержке инновационной деятельности. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев проинформировал Андрея Травникова о текущем состоянии дел.

Для стимулирования развития инновационных предприятий в Новосибирской области активно привлекаются программы федеральных институтов, в том числе фонд «Сколково». Новосибирский областной инновационный фонд выступает региональным оператором «Сколково» и, по итогам 2025 года, был признан лучшим в стране. Благодаря этому в проекты местных инноваторов было привлечено свыше 30 миллионов рублей. На сегодняшний день в «Сколково» зарегистрировано 152 компании из Новосибирской области, из которых 104 – это малые технологические предприятия.

Фонд содействия инновациям остается наиболее значимым инструментом финансовой поддержки. В 2025 году в рамках конкурсных отборов фондом было профинансировано 138 проектов на общую сумму 333,6 млн рублей.

Особое внимание уделяется поддержке молодежного технологического предпринимательства. В 2026 году Новосибирская область заняла пятое место по количеству поданных заявок на конкурс «Студенческий стартап» и третье — по темпу прироста заявок, по сравнению с предыдущим годом.

В дополнение к федеральным инициативам реализуются региональные программы. Одной из наиболее востребованных является предоставление субсидий инновационным компаниям для трансфера технологий. В 2025 году оказана поддержка 33 проектам на сумму 123,5 млн рублей. Затронутые сферы включают здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ, телекоммуникации, транспорт и строительство.

Новосибирская область также внедряет новые меры поддержки. В 2025 году стартовал пилотный отбор технологических предложений в рамках национальных проектов «Средства производства и автоматизации» и «Новые материалы и химия» совместно с Российским научным фондом. Представители бизнеса Новосибирской области сформулировали технические задания для проектов и подали заявки на участие в конкурсе РНФ.

В рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» предоставление грантов предусмотрено для некоммерческих организаций (кроме казенных) на создание научных лабораторий под руководством молодых ученых. Заявителем может выступать вуз, формирующий молодежную лабораторию для реализации инженерных проектов совместно с индустриальными партнерами. Гранты предоставляются ежегодно в течение трех лет, максимальная сумма составляет 45 млн рублей за весь период, с ограничением в 15 млн рублей в год.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Вице-спикер Госдумы пошёл на праймериз в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков намерен баллотироваться в нижнюю палату Федерального Собрания от Новосибирской области. Он зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по списку кандидатов.

В 2021 году Жуков участвовал в выборах в составе региональной группы кандидатов от «Единой России», включавшей Новосибирскую и Омскую области. От этой группы в Государственную Думу были избраны Александр Жуков и Игорь Антропенко из Омска. В текущем году Антропенко намерен баллотироваться в Любинском одномандатном округе № 143 в Омской области.

Два района Новосибирской области оказались не готовы к паводку

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирской области проверила подготовку региона к паводковому сезону 2026 года и обнаружила, что местные бюджеты Ордынского и Усть-Тарского районов не заложили достаточно денег на случай чрезвычайных ситуаций. Сама работа по подготовке к большой воде там тоже не была организована.

После проверки главы 24 муниципалитетов получили представления с требованием устранить нарушения. Проблемы на этом не закончились.

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Автор: Оксана Мочалова

Власти Новосибирской области предпринимают третью попытку найти подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима.

Заказчик — МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — вновь опубликовал тендер на возведение котельной и прокладку тепловых сетей. Проект должен объединить новые мощности с централизованной системой теплоснабжения города, чтобы закрыть потребности жилого фонда в микрорайонах Южный и Подгорный.

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирские пенсионеры смогли отстоять свои права на законные выплаты. В этом году региональная прокуратура выявила несколько случаев, когда людям необоснованно урезали пенсии — исключали из стажа целые периоды работы или отказывали в жилищных компенсациях. Как рассказали редакции Infopro54 в надзорном ведомстве, нарушения касались в первую очередь самых незащищенных — ветеранов, инвалидов и многодетных семей.

— По результатам проведенных в текущем году проверок прокуроры четырежды реагировали на такие нарушения, — сообщили в прокуратуре.

