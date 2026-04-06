Поддержка инноваций в Новосибирской области: губернатор обсудил ключевые меры

На рабочем совещании в Правительстве Новосибирской области губернатор обсудил меры по поддержке инновационной деятельности. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев проинформировал Андрея Травникова о текущем состоянии дел.

Для стимулирования развития инновационных предприятий в Новосибирской области активно привлекаются программы федеральных институтов, в том числе фонд «Сколково». Новосибирский областной инновационный фонд выступает региональным оператором «Сколково» и, по итогам 2025 года, был признан лучшим в стране. Благодаря этому в проекты местных инноваторов было привлечено свыше 30 миллионов рублей. На сегодняшний день в «Сколково» зарегистрировано 152 компании из Новосибирской области, из которых 104 – это малые технологические предприятия.

Фонд содействия инновациям остается наиболее значимым инструментом финансовой поддержки. В 2025 году в рамках конкурсных отборов фондом было профинансировано 138 проектов на общую сумму 333,6 млн рублей.

Особое внимание уделяется поддержке молодежного технологического предпринимательства. В 2026 году Новосибирская область заняла пятое место по количеству поданных заявок на конкурс «Студенческий стартап» и третье — по темпу прироста заявок, по сравнению с предыдущим годом.

В дополнение к федеральным инициативам реализуются региональные программы. Одной из наиболее востребованных является предоставление субсидий инновационным компаниям для трансфера технологий. В 2025 году оказана поддержка 33 проектам на сумму 123,5 млн рублей. Затронутые сферы включают здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ, телекоммуникации, транспорт и строительство.

Новосибирская область также внедряет новые меры поддержки. В 2025 году стартовал пилотный отбор технологических предложений в рамках национальных проектов «Средства производства и автоматизации» и «Новые материалы и химия» совместно с Российским научным фондом. Представители бизнеса Новосибирской области сформулировали технические задания для проектов и подали заявки на участие в конкурсе РНФ.

В рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» предоставление грантов предусмотрено для некоммерческих организаций (кроме казенных) на создание научных лабораторий под руководством молодых ученых. Заявителем может выступать вуз, формирующий молодежную лабораторию для реализации инженерных проектов совместно с индустриальными партнерами. Гранты предоставляются ежегодно в течение трех лет, максимальная сумма составляет 45 млн рублей за весь период, с ограничением в 15 млн рублей в год.