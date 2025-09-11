Синоптики Новосибирска рассказали, выпадет ли снег в сентябре

Осень вступила в свои права. Новосибирцы задаются вопросом: нужно ли уже менять резину и доставать тёплые куртки или ещё будет тепло? Наталья Кичанова, начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра, дала ответ на этот вопрос.

— До конца месяца снег не прогнозируется. В конце сентября температура может опускаться до –3…+2 °C ночью, а днём воздух будет прогреваться достаточно хорошо,— отметила синоптик.

По ее словам, на следующей неделе в регионе днем ожидается еще вполне летняя погода — около +22 °C.

В целом Наталья Кичанова в комментарии изданию Om1 Новосибирск отмечает, что сентябрь будет обычным для Новосибирска месяцем. Осадков будет немного. Дожди ожидаются 12–13 сентября, а затем снова будет сухо. Пока неизвестно, какая погода будет в третьей декаде сентября, но на данный момент осадков метеорологи не прогнозируют.

— В отличие от прошлого года: тогда дожди были сильными, в некоторых регионах даже вводили режим ЧС, — напомнила специалист.

В целом она рекомендовала новосибирцам пока не спешить готовиться к зиме, а наслаждаться классической осенней сибирской погодой без экстремальных сюрпризов.

Ранее редакция сообщала о том, что погода для старта отопительного сезона придет в Новосибирск к концу сентября. Среднесуточная температура к этому времени установится около +5 градусов.