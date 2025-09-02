Погода для старта отопительного сезона придет в Новосибирск к концу сентября

Среднемесячная температура в сентябре в Новосибирске будет на 5-7 градусов ниже, чем в августе и составит +9…+11 градусов тепла. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Сергей Куценко.

— В конце сентября ожидается устойчивый переход среднесуточной температуры к +5 градусам в сторону понижения. В третьей декаде возможно установление временного снежного покрова, — отметил чиновник.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Решение о начале отопительного сезона принимается на местном уровне и зависит от климатических особенностей региона.

По информации Куценко, количество осадков в сентябре в Новосибирске уменьшится, по сравнению с августом. Дожди ожидаются менее интенсивные, но более продолжительные. По прогнозам, в сентябре в городе будет 15 дождливых дней.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в первой декаде сентября среднедекадная температура воздуха ожидается + 11…+14 градусов, что около нормы. Преобладающий фон температур воздуха в ночные часы +5…+12 градусов, днем +15…+22 градусов.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон официально стартовал 16 сентября. К 1 октября энергетики завершили разворот системы.

Отопительный сезон в городе закончился во второй декаде мая.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске для повышения стабильности теплоснабжения введена в эксплуатацию насосная станция, соединяющая тепловые контуры двух ТЭЦ.