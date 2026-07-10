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Общество

Синоптики прогнозируют жару с грозами на выходных в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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Жителям региона посоветовали учитывать вероятность осадков и усиления ветра при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, но местами возможны дожди и грозы — об этом сообщили в Западно‑Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС).

В субботу, 11 июля, ночью температура поднимется до +9…+14 °C (местами до +19 °C), днём составит +21…+26 °C (в отдельных районах — до +31 °C). Ночью местами вероятны небольшие дожди и грозы (при грозах — умеренные осадки), днём преимущественно без осадков. Ветер северный: ночью — 2–7 м/с (порывы до 12 м/с), днём — 4–9 м/с (порывы до 14 м/с).

В воскресенье, 12 июля, погода станет спокойнее: осадков практически не ожидается. Ночью температура составит +7…+12 °C (местами до +17 °C), днём — +26…+31 °C. Ветер сменится на восточный, его скорость составит 3–8 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с.

Жителям Новосибирской области стоит учитывать вероятность осадков и усиления ветра при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.

В период с 11 по 17 июля в отдельных районах прогнозируется повышенный риск возникновения пожаров, соответствующий 4 классу

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области работодателям рекомендовали переводить сотрудников на удаленку из-за дефицита топлива. При этом многие жители региона уже начали откладывать поездки в отпуск

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : прогноз погоды погода на выходные

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Пять человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Новая 100-рублёвая купюра появится в кошельках новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Банк России с 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Новая купюра, выпуск которой посвящен Центральному федеральному округу, получила усиленный защитный комплекс и обновленное оформление оборотной стороны.

Дизайн лицевой стороны купюры остался прежним — на ней изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. Основным изображением оборотной стороны стал Ржевский мемориал Советскому Солдату, а также стилизованная карта Центрального федерального округа. Преобладающие цвета банкноты — оливковый и оранжевый. В нижней правой части лицевой стороны теперь расположен QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с подробным описанием всех защитных признаков.

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В Заельцовском бору Новосибирска запустят курорт за пять миллиардов рублей

Автор: Юлия Данилова

Инвестор анонсировал старт проекта по развитию оздоровительного туризма на территории свыше 25 га в Заельцовском бору. Соответствующее соглашение было подписано между ООО «Чкаловские Дачи», ООО «Альянс отель Менеджмент» и Корпорацией развития Новосибирской области на форуме «Дикоросы». Его реализация рассчитана на 2026-2032 годы. Компания планирует вложить в него более 5 млрд рублей.

Основатель Эко-парка «Чкаловские Дачи» Геннадий Побижан сообщил, что сейчас идет подготовка к строительству санаторно-курортного комплекса, который будет включать 4-х и 5-ти звёздочные отели, термальный комплекс, конгресс-холл, спортивный центр, дом русской истории, а также тропы здоровья, уличные зоны отдыха и многое другое. Концепцию проекта разработает «Альянс отель Менеджмент», которая также поможет пройти федеральную классификацию гостиниц («звёздность»).

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Пять человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области от клещевого энцефалита погибли 5 человек — все они не были привиты.

В региональном минздраве сообщили, что в этом году в Новосибирскую областную клиническую инфекционную больницу (НОКИБ) стало поступать больше обращений по поводу укусов клещей. Также выросло число подтверждённых случаев заболевания.

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Цены на бензин в Новосибирске перестали помещаться на табло АЗС

Автор: Мария Гарифуллина

На заправках независимых сетей в Новосибирске продолжается рост цен на топливо. Автовладельцы называют происходящее неуправляемой бензиновой инфляцией. Одним из подтверждений этого стал технический фактор: новые цены, ставшие трёхзначными, не помещаются на старых электронных табло.

Большие табло, установленные на въезде заправок, рассчитаны на отображение двухзначных чисел с копейками — формат 88.88. Чтобы отобразить трёхзначное число, собственникам АЗС приходится идти на ухищрения. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, виден один из таких приёмов. Светящиеся точки, которые разделяют рубли и копейки, прикрыты небольшими кусочками пластика или металла. Благодаря таким нижним «шторкам» на отдалении число 15.0 (в последнем окошке прочерк) выглядит как 150, 14.0 — как 140. Если подойти ближе и сместить угол зрения, то точки и «шторки» можно увидеть.

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Медресе в Новосибирске хотят увеличить до 7 этажей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске религиозная организация «Соборная Мечеть» добивается увеличения этажности медресе, которое строит на улице Мира. Вместо разрешённых 4 этажей здание может вырасти до 7. Соответствующее оповещение о начале общественных обсуждений опубликовала мэрия города.

Заявление мотивировано неблагоприятной конфигурацией земельного участка и фактическим расположением объекта капитального строительства. Участок площадью 13 152 кв. м с кадастровым номером 54:35:052055:74 находится в зоне специализированной общественной застройки (ОД-4). Строительство медресе ведётся с 2017 года, разрешение на строительство продлено до декабря 2026 года. Согласно проекту, здание будет иметь переменную этажность, общая площадь превысит 6,3 тысячи кв. метров.

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Новые китайские бренды пополнят список локализованных авто для такси

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг России объявил, что скоро в список автомобилей для такси добавят модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo.

— В ближайшее время список будет расширен за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo. После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, — говорится в сообщении.

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Бизнес Общество Туризм

В Заельцовском бору Новосибирска запустят курорт за пять миллиардов рублей

Общество

Пять человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Общество

Синоптики прогнозируют жару с грозами на выходных в Новосибирской области

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