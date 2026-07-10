Синоптики прогнозируют жару с грозами на выходных в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, но местами возможны дожди и грозы — об этом сообщили в Западно‑Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС).

В субботу, 11 июля, ночью температура поднимется до +9…+14 °C (местами до +19 °C), днём составит +21…+26 °C (в отдельных районах — до +31 °C). Ночью местами вероятны небольшие дожди и грозы (при грозах — умеренные осадки), днём преимущественно без осадков. Ветер северный: ночью — 2–7 м/с (порывы до 12 м/с), днём — 4–9 м/с (порывы до 14 м/с).

В воскресенье, 12 июля, погода станет спокойнее: осадков практически не ожидается. Ночью температура составит +7…+12 °C (местами до +17 °C), днём — +26…+31 °C. Ветер сменится на восточный, его скорость составит 3–8 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с.

Жителям Новосибирской области стоит учитывать вероятность осадков и усиления ветра при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.

В период с 11 по 17 июля в отдельных районах прогнозируется повышенный риск возникновения пожаров, соответствующий 4 классу

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области работодателям рекомендовали переводить сотрудников на удаленку из-за дефицита топлива. При этом многие жители региона уже начали откладывать поездки в отпуск