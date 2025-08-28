В Новосибирске запретили полеты беспилотников с 1 до 15 сентября

Департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска запретил полёты БПЛА. Губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на заседаниях антитеррористических комиссий подчеркнули важность обеспечения безопасности во время мероприятий, посвященных новому учебному году и единому дню голосования.

— Во время проведения мероприятий с 01.09.2025 по 15.09.2025 в городе Новосибирске запрещено запускать беспилотные летательные аппараты. Решение принято в целях антитеррористической защищенности населения, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что за нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей для граждан и от 250 до 350 тысяч рублей для юридических лиц.

Если запуск дрона без разрешения привел к тяжкому вреду здоровью или смерти человека, наказание может составить до 5 лет лишения свободы. При причинении вреда 2 и более лицам — до 7 лет.

Ранее меры безопасности в регионе усиливали в июне из-за массовой атаки дронов в разных регионах России.

Напомним, Новосибирская область вошла в десятку ведущих регионов России по производству беспилотных летательных аппаратов. Причем количество компаний, которые производят дроны, за минувших год в регионе резко увеличилось. Для сравнения, на 1 июля 2024 года в Новосибирске работало 11 производителей БПЛА, на 1 июля 2025 года — 17 (+54%). В России работает 607 предприятий (+15%), доходность отрасли выросла за год с 45 до 77 млрд рублей.

На данный момент в Новосибирской области производится 3% от всех дронов, которые выпускаются в стране.

Ранее редакция сообщала о том, что в России меняется парадигма использования беспилотников. Сейчас потребитель прежде всего определяет ценность, которую хочет получить от БПЛА, и рынок на это реагирует.