В Новосибирске косметологические клиники внедряют ИИ и спасают жертв домашних манипуляций

Руководитель клиники косметологии Mon Amie by dr.Popova Татьяна Попова в интервью Infopro54 рассказала о современных тенденциях и ключевых вызовах на рынке эстетической медицины. Она затронула вопросы роста рынка, изменения потребительских предпочтений, последствия ухода международных брендов и проблему домашних косметологических экспериментов.

— Аналитики отмечают значительный рост рынка косметологических услуг в целом по России. Наблюдаете ли вы эту тенденцию в Новосибирске?

— Безусловно, рынок косметологии демонстрирует устойчивый рост, и это касается не только столичных регионов, но и Новосибирска. Если раньше косметологические услуги были доступны в основном высокообеспеченным слоям населения, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Появление новых, более доступных технологий, расширение линейки препаратов и оборудования сделали косметологию демократичнее. Сейчас к косметологам приходят люди с разным уровнем дохода, и это закономерно приводит к росту рынка как в количественном, так и в денежном выражении. Кроме того, изменилось и отношение к уходу за внешностью — если раньше это считалось роскошью, то сегодня многие воспринимают это как неотъемлемую часть заботы о себе. Это касается не только женщин, но и мужчин.

— Какие процедуры сегодня наиболее востребованы?

— По моим наблюдениям, наибольшей популярностью пользуются процедуры, направленные на поддержание здоровья и качества кожи. Современные пациенты стали более информированными и осознанными — они хотят не радикальных изменений, а устойчивого, естественного результата. Особенно востребованы методики с минимальным периодом реабилитации. В ритме современного города люди не могут позволить себе длительное восстановление — максимум два-три дня. Поэтому мы наблюдаем рост популярности процедур, которые, позволяют человеку не выпадать из обычного ритма жизни.

— Как изменилась ситуация на рынке после ухода с рынка многих западных брендов?

— Если говорить о нашей клинике, то мы работаем с российско-швейцарским брендом, который частично производится в России, поэтому мы не ощутили кардинальных изменений. Однако для многих коллег ситуация стала серьезным вызовом. Европейские бренды значительно подорожали из-за повышения пошлин — летом текущего года на ряд позиций рост составил 20%, что неизбежно привело к росту цен для конечных потребителей. В то же изменения на рынке, которые мы наблюдали в последние несколько лет, дали импульс для развития отечественных производителей. Современные российские разработки в области эстетической медицины действительно конкурентоспособны и позволяют добиваться хороших результатов. У нас появились качественные аналоги многих препаратов, не уступающие по эффективности международным брендам. Это касается как инъекционных методик, так и аппаратной косметологии.

— Из-за роста цен усиливается расслоение на ценовые сегменты, происходит ли отток какой-то части клиентов в сегменты более бюджетные?

— Важно понимать, что косметология — это, прежде всего, медицинские услуги, где качество и безопасность должны оставаться приоритетами. По моим наблюдениям, люди это хорошо понимают. Да, в периоды экономической нестабильности они могут приходить немного реже, но остаются там с теми специалистами и центрами, которым доверяют.

— Сейчас в соцсетях очень много материалов, которые популяризируют и рекламируют средства для косметологических манипуляций в домашних условиях? Насколько это серьезная проблема, сталкиваетесь ли вы с последствиями домашних косметологических экспериментов?

— К сожалению, это стало серьезной проблемой. Социальные сети заполнены контентом, где блогеры демонстрируют домашние косметологические процедуры. Люди покупают в интернете, на маркетплейсах препараты, в том числе инъекционные, часто без соответствующих лицензий и сертификатов, и пытаются повторить эти манипуляции дома. Результаты бывают плачевными. Иногда людям требуется длительная реабилитация, чтобы исправить нанесенный вред. Особенно тревожно, что многие не понимают, что даже «простая» инъекция — это медицинская манипуляция, которая должна выполняться в стерильных условиях подготовленным специалистом.

— В косметологию, как и во многие другие сферы, активно внедряется искусственный интеллект. Эти технологии используются для диагностики состояния кожи, для виртуально примерки макияжа и т.д. ИИ может совершить рывок, вывести индустрию на новый уровень?

— Искусственный интеллект — это ценный инструмент, который уже сегодня активно используется в диагностике и планировании процедур. Современные диагностические аппараты с интеллектуальными системами анализа позволяют с высокой точностью оценивать состояние кожи, прогнозировать результаты тех или иных процедур, подбирать индивидуальные программы ухода. Однако важно понимать, что ИИ — это всего лишь помощник, а не замена специалисту. Окончательное решение всегда должно оставаться за врачом, который учитывает не только данные диагностики, но и множество других факторов. Искусственный интеллект, нейросети, не могут заменить экспертов и профессионалов.

