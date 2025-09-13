В Советском районе Новосибирска пока худший результат по явке избирателей

Региональный парламент

Судя по данным облизбиркома Новосибирской области, в первый день на выборах за депутатов регионального парламента проголосовали 260656 новосибирцев (11,93%).

Самые высокие результаты по явке в первый день голосования на округе №14. Это Искитимский и Черепановский районы, а также Маслянинский муниципальный округ — 26,30%, 13354 избирателей. В разрезе округа 30,7% избирателей в Маслянино пришли на голосование — 5742.

На втором месте одномандатный избирательный округ №1: Чановский, Купинский, Кыштовский, Северный, Венгеровский районы — 24,46%, 12316 избирателей. В разрезе округа в лидерах Чановский район — 27,99%, 4832 избирателя.

На третьем месте — одномандатный округ №13: Искитимский, Сузунский, Черепановский районы — 23,95%, 12196 избирателей. В Сузунском районе проголосовали 29,22% избирателей — 6599 человек.

Самый худший результат по явке на одномандатном избирательном округе №37 — Советский и Новосибирский районы — 5,44%, 3142 человека. В Советском районе на выборы пришли 4,95%, 2329 человек.

Горсовет Новосибирска

В Новосибирске явка на первый день выбора для голосования по выборам депутатов горсовета хуже, чем в региональный парламент — 7,58% от общего количества избирателей, 93431 человек.

Самая высокая явка на округе №16 — Калининский район: 16,23% или 3560 избирателей.

На втором месте округ №1 — Дзержинский район: 11,79%, 2914 избирателей.

На третьем округ №49 — Центральный округ: 10,35%, 2322 избирателя.

Худший результат по явке по итогам первого дня голосования на одномандатном округе №45 — Советский район: 4,59%, 1072 избирателей.

Всего, по данным облизбиркома, в первый день трехдневного голосования явка в Новосибирской области составила 11.93%, проголосовали 260 656 избирателей. По словам главы облизбиркома Ольги Благо, явка оказалась выше, чем в первый день голосования в 2020 году.

Напомним, избирательные участки в регионе будут работать еще 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00 часов.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет.