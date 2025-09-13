В Советском районе Новосибирска пока худший результат по явке избирателей

Судя по данным облизбиркома Новосибирской области, в первый день на выборах за депутатов регионального парламента проголосовали 260656 новосибирцев (11,93%).
Самые высокие результаты по явке в первый день голосования на округе №14. Это Искитимский и Черепановский районы, а также Маслянинский муниципальный округ — 26,30%, 13354 избирателей. В разрезе округа 30,7% избирателей в Маслянино пришли на голосование — 5742.
На втором месте одномандатный избирательный округ №1: Чановский, Купинский, Кыштовский, Северный, Венгеровский районы — 24,46%, 12316 избирателей. В разрезе округа в лидерах Чановский район — 27,99%, 4832 избирателя.
На третьем месте — одномандатный округ №13: Искитимский, Сузунский, Черепановский районы — 23,95%, 12196 избирателей. В Сузунском районе проголосовали 29,22% избирателей — 6599 человек.
Самый худший результат по явке на одномандатном избирательном округе №37 — Советский и Новосибирский районы — 5,44%, 3142 человека. В Советском районе на выборы пришли 4,95%, 2329 человек.
В Новосибирске явка на первый день выбора для голосования по выборам депутатов горсовета хуже, чем в региональный парламент — 7,58% от общего количества избирателей, 93431 человек.
Самая высокая явка на округе №16 — Калининский район: 16,23% или 3560 избирателей.
На втором месте округ №1 — Дзержинский район: 11,79%, 2914 избирателей.
На третьем округ №49 — Центральный округ: 10,35%, 2322 избирателя.
Худший результат по явке по итогам первого дня голосования на одномандатном округе №45 — Советский район: 4,59%, 1072 избирателей.
Всего, по данным облизбиркома, в первый день трехдневного голосования явка в Новосибирской области составила 11.93%, проголосовали 260 656 избирателей. По словам главы облизбиркома Ольги Благо, явка оказалась выше, чем в первый день голосования в 2020 году.
Напомним, избирательные участки в регионе будут работать еще 13 и 14 сентября с 8.00 до 20.00 часов.
В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.
Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.
Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет.
Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru