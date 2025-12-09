В новосибирских магазинах cтали под замок убирать масло и консервы

В Новосибирске в магазинах одной из федеральных сетей сливочное масло убрали с полок открытого доступа. Теперь оно находится в холодильниках, которые запираются на ключ. Ранее в там хранилась красная икра и алкоголь в небольших емкостях.

В народе эти закрытые холодильники называли икорными сейфами. Сливочное масло ранее в них не хранили. Журналист Infopro54, сделавший снимок в магазине, расположенном в Октябрьском районе, поговорил с персоналом и выяснил, что это сравнительно недавнее нововведение, и связано оно с участившимися кражами. Кроме сливочного масла под ключ отправились и недорогие рыбные консервы. Сотрудник торгового зала также сообщил, что многие товары в небольших упаковках убраны с витрин открытого доступа в подсобные помещения, и о них покупатели должны спрашивать и тогда их принесут.

— По статистике магазинных краж, которую мы ведем, видно, что чаще всего в магазинах воруют или пытаются украсть продукты питания и алкоголь. Так, за последние три дня нашими сотрудниками было предотвращено 25 попыток краж из магазинов. И среди этих эпизодов чаще всего встречаются попытки украсть алкоголь и сладости. Эти товары неизменно самые популярные у тех, кто совершает магазинные кражи. Сливочное масло тоже бывает в списке украденных товаров или товаров, которые попытались украсть, но я бы не сказала, что это носит массовый характер. И ситуация, когда обстановка вынуждает сотрудников магазинов убирать этот продукт под ключ, не является типичной, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь Агентства безопасности «ГВАРДИЯ» Наталья Фёдорова.

Пик краж сливочного масла пришелся на 2024 год, когда этот продукт сильно вырос в цене. И именно в прошлом году был бум так называемых антикражных боксов — индивидуальных сейфов, в которые убиралась продукция. Чаще всего там было сливочное масло, дорогие консервы, икра. На колбасу и бутылки с алкоголем стали чаще ставить сигнальные системы. Шоколад, пожалуй, единственный из перечня часто воруемых продуктов, который не пытались еще упаковывать в антикражные коробки и убирать под ключ.

