Мэр Максим Кудрявцев оценил ситуацию с долгостроями в Новосибирске

  • 09/12/2025, 13:30
город
В 2025 году в городе введено в эксплуатацию восемь проблемных домов

Власти Новосибирска подвели итоги года по завершению строительства долгостроев. Ключевым событием стала сдача в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Первомайской, замороженного с 2014 года. 43 семьи дольщиков получили ключи.

— По каждому такому объекту должно быть найдено индивидуальное решение. Во-первых, долгострои – это неприглядный эстетический вид города, во-вторых, это интересы жителей, дольщиков, инвесторов, — подчеркнул мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

Всего с начала 2025 года в городе ввели в эксплуатацию восемь проблемных объектов, шесть из которых — жилые дома общей площадью около 45 тыс. кв. метров. Кроме того, завершено строительство двух нежилых зданий (29 тыс. кв. метров).

По словам начальника департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко работа по сокращению числа долгостроев продолжается. Уже в конце этого – начале следующего года планируется сдача еще двух многоквартирных домов на улице Дуси Ковальчук площадью 23 тыс. кв. метров.

В 2026 году планируется ввести еще пять объектов, среди которых два жилых дома и знаменитая гостиница «Турист» на проспекте К. Маркса.

— Для завершения строительства проблемных объектов действующее законодательство допускает различные правовые механизмы. При этом решение об их применении принимается индивидуально с учетом обстоятельств каждого конкретного объекта, — отметил он.

Он также добавил, что для оптимизации процесса в мэрии готовят изменения в городские Правила землепользования и застройки. Новые нормы будут учитывать специфику долгостроев и позволят сдавать их в эксплуатацию быстрее.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Мэр Максим Кудрявцев оценил ситуацию с долгостроями в Новосибирске
