«Соловей» принес НОВАТу «Золотую маску»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) вновь стал обладателем престижной театральной премии «Золотая маска». Награда была присуждена спектаклю «Соловей» в номинации «Музыкальный театр. Опера» на XXXII церемонии, которая состоялась 20 июня в Омске.

Для театра это событие стало долгожданным возвращением на пьедестал. Последний раз НОВАТ получал «Золотую маску» в оперной категории 22 года назад — в 2004 году за легендарную «Аиду». В 2013 году театр также побеждал в категории «Оперетта/Мюзикл» за спектакль «Месса».

Постановка оперы Игоря Стравинского «Соловей» была создана главным режиссером НОВАТа Вячеславом Стародубцевым при участии музыкального руководителя и главного дирижера Михаила Татарникова. Премьера спектакля состоялась в апреле 2025 года и была приурочена к 220-летию Ганса Христиана Андерсена.

На торжественной церемонии в Омске награду получали генеральный директор НОВАТа Айрат Тухватуллин, режиссер Вячеслав Стародубцев и солистка Екатерина Бегунович, исполнившая партию Соловья.

— Золотая маска возвращается в оперу НОВАТа спустя 22 года! Спектакль Вячеслава Стародубцева «Соловей» признан одним из лучших оперных спектаклей сезона на XXXII церемонии вручения Российской национальной театральной премии. По новым правилам «Золотой маски», в каждой номинации может быть до пяти победителей — и «Соловей» в их числе, — поделился радостью в соцсетях коллектив НОВАТа.

Отмечается, что это совместный проект театра и Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, студенты которой вышли на театральную сцену вместе с профессионалами НОВАТа.

Вместе с новосибирским «Соловьем» лауреатами в оперной категории стали спектакли «Любить на войне» из Красноярска, «Сказки Гофмана» из Самары, «Семён Котко» Большого театра и «Аида» Мариинского театра.

В драматическом театре победу в большой форме одержали «Солнце Ландау» Театра Вахтангова, «Гора» уфимского театра «Нур», «В списках не значился» Театра Олега Табакова и «Перед рассветом» Мастерской Никиты Михалкова. В малой форме — «Курьер» Центра драматургии и режиссуры, «Кукольный дом» из Магадана, «Позывной «Тишина» Театра Табакова, «Я не убивала своего мужа» Театра Наций и «Обломов» Александринского театра.

Среди театров кукол «Золотую маску» взяли «Зойкина квартира» из Екатеринбурга, «Тьма египетская» из Уфы и «Конёк-Горбунок» из Рязани. Лучшим спектаклем сезона для детей признан «Рыжий. Честный. Влюблённый» Кировского ТЮЗа. Спецпремию «Маэстро» вручили композитору Александру Чайковскому, а премию президента «Золотой маски» получил коллектив Национального театра Тывы за спектакль «Легенда ветров».

В номинации «Классический балет» премия в этом году не присуждалась.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский театр «Красный факел» подвел итоги 106-го сезона.