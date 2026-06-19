Новосибирский театр «Красный факел» подвел итоги 106-го сезона

Новосибирский театр «Красный факел» официально завершил 106-й театральный сезон. Финальным событием репертуарного года стал показ музыкального спектакля «Великий Гэтсби» (18+) на Большой сцене, после которого состоялась церемония вручения ежегодных премий художественного совета театра.

Завершившийся сезон в театре называют одним из самых насыщенных за последние годы. В течение года коллектив представил новые постановки, участвовал в фестивалях и гастрольных проектах, а также реализовал несколько масштабных творческих инициатив.

Закрытие сезона символично ознаменовал спектакль «Великий Гэтсби» в постановке режиссера Алексея Франдетти. Музыкальная постановка по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда стала одной из крупнейших премьер сезона. В спектакле задействованы 23 артиста театра и профессиональный джаз-бэнд. Постановка переносит зрителей в атмосферу «ревущих двадцатых», сочетая драматическое действие с музыкальными и хореографическими номерами.

По словам режиссера Алексея Франдетти, постановка создавалась как масштабный музыкальный проект, способный на несколько часов погрузить зрителей в мир джазовой эпохи и классической истории о любви, мечтах и разочарованиях.

После завершения спектакля на сцене театра состоялась торжественная церемония закрытия сезона. Награды коллективу вручили представители Министерства культуры Новосибирской области, Законодательного собрания региона и мэрии Новосибирска.

Подводя итоги года, директор театра Антонида Гореявчева и художественный руководитель Андрей Прикотенко отметили высокий уровень актерской труппы и разнообразие реализованных проектов — от камерных экспериментальных постановок до масштабных музыкальных спектаклей.

Главные актерские награды сезона получили Денис Казанцев за роль Василия Лопатина в спектакле «Двадцать дней без войны» (16+) и Дарья Емельянова за роль Пенелопы в спектакле «Одиссея» (16+).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» отмечены Александр Поляков за роль Астрова в спектакле «Дядя Ваня» (18+) и заслуженный артист России Сергей Новиков за роли в спектаклях «Солярис» (18+) и «Великий Гэтсби». Премию за лучшую женскую роль второго плана получили Карина Овечкина и Екатерина Жирова, сыгравшие в постановке «Дядя Ваня».

Премия «Прорыв» присуждена Олегу Майбороде и Егору Овечкину за исполнение роли Ивана Войницкого в спектакле «Дядя Ваня». Награду «Дебют» получил Платон Костылев за роль Ника Каррауэя в спектакле «Великий Гэтсби». Специальной премией художественного совета «Дива года» отмечена Анастасия Плешкань.

Лучшим подразделением театра признан звуковой цех под руководством Дениса Чуракова.

Традиционно на церемонии были вручены и призы зрительских симпатий. Лучшей актерской работой зрители признали роль Одиссея в исполнении заслуженного артиста России Константина Телегина, а лучшим спектаклем сезона стала «Одиссея» в постановке режиссера Марка Букина.

Несмотря на завершение сезона, коллектив театра продолжает активную работу. Уже в июне «Красный факел» представит спектакль «Мертвые души» (18+) на VII Фестивале театров Дальнего Востока на Сахалине. Открытие 107-го театрального сезона запланировано на август.

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