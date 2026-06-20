«Город как открытый холст»: главные «места силы» для жителей Новосибирска назвали в Институте искусств

Где новосибирцам искать летнее вдохновение и как как превратить обычную городскую прогулку в источник идей.
— С наступлением лета мегаполис меняет свой ритм, превращаясь из строгого делового центра в открытую творческую лабораторию. Вдохновение не прячется исключительно за закрытыми дверями театров, концертных залов или галерей. Летом сам Новосибирск становится главной экспозицией. Наша задача как творцов и просто внимательных людей — научиться замечать фактуру улиц, слышать полифонию городских шумов и видеть свет, который по-особому, очень «сибирски» ложится на архитектуру, — поделился с Infopro54 директор Института искусств НГПУ Вячеслав Еськов.
По его словам, для поиска эстетических и смысловых импульсов не нужно уезжать за пределы города.
Вячеслав Еськов выделил три ключевых вектора для летнего «чтения» города:
- Ритм и светотень Оби. Михайловская набережная и прибрежные парки на закате — это не просто место для прогулок. Это лучшая школа пленэра без мольберта. Наблюдение за динамикой воды и игрой света на воде учит чувствовать цвет и объем.
- Архитектурный контраст и скрытые смыслы. Исторический центр города, где классика купеческих домов вступает в диалог с современным стрит-артом. Вдохновение кроется в деталях: в случайных граффити во дворах, в игре теней от исторических фасадов, в контрасте старого и нового.
- Энергия кампуса и студенчества. Пространство кампуса НГПУ и университетские скверы других вузов. Наблюдение за живой, неискаженной эмоцией студенческой жизни — это чистый срез современности, который питает любое искусство: от музыки до театральной режиссуры.
— Искусство начинается с внимательного взгляда и умения удивляться привычному. Я приглашаю всех неравнодушных этим летом не просто механически перемещаться по городу, а «читать» его как книгу, — говорит Вячеслав Еськов.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске стартовал сезон пешеходных экскурсий, а также о том, какими видами спорта можно заняться летом в городе на открытом воздухе.
Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.