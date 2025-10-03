Новосибирская область возглавила регионы Сибири по доле экспорта зернобобовых

На 18 сентября предприятия Сибирского федерального округа экспортировали 2,1 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщила директор Алтайского филиала ЦОК АПК Мария Шостак на форуме AGRICOM-2025, прошедшем в Казахстане. По ее словам, основные отгрузки традиционно формировали пшеница (407 тыс. т), ячмень (194 тыс. т) и гречиха (148 тыс. т). Выросли отгрузки масличных культур (566 тыс. т, +15%), зернобобовых (259 тыс. т, +28%) и кормов, комбикормов и их компонентов (208 тыс. т, +16%).

В 2025 году Новосибирская область экспортировала 238 тысяч тонн зерновых, уступая лишь Алтайскому краю (374 тыс. тонн). На регион приходится 28% экспорта зерновых в округе. Лидер товарной группы— ячмень. Его отправлено на экспорт 110 тысяч тонн. Новосибирское зерно наиболее активно покупал Китай — 157 тысяч тонн.

Активное сотрудничество Новосибирской области с Белоруссией, рост экспорта рапса (в 2 раза до 73 тыс. т) и подсолнечника позволили региону с объемом 95 тыс. т и долей 17% подняться на 2 место (на первом месте находится также Алтайский край (324 тыс. тонн или 57% от сибирских объемов).

При этом Новосибирская область возглавила Топ регионов по экспорту зернобобовых культур. За девять месяцев на экспорт отправлено 109 тысяч тонн (42% общего объема по Сибири). Почти весь трафик был направлен в Китай — 107 тыс. тонн.

На 18 сентября 2025 года экспорт сибирских масличных культур по предварительным данным вырос на 15% до 566 тыс. т. Растущую динамику показали: подсолнечник (184 тыс. т, +46%), семена льна (101 тыс. т, +4%) и соя (90 тыс. т, +43%).

Напомним, в конце августа аграрии Новосибирской области говорили о рисках повторения прошлогодней ситуации, когда значительная часть урожая пошла в фураж. Они отмечали, что снижение качества зерна может усугубить ключевую проблему — низкие закупочные цены. По их словам, фактически текущие закупочные цены в два раза ниже себестоимости. В такой ситуации единственной стратегией для тех хозяйств, которые могут себе это позволить, становится складирование зерна в ожидании лучшей конъюнктуры.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области качество зерна не дотягивает до прошлогоднего уровня.