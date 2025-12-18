В Новосибирске перед Новым годом проверяют продажу пиротехники

В Новосибирске началась проверка точек продажи пиротехники. Сотрудники МЧС, прокуратуры и полиции совместно с муниципальными властями осматривают магазины, торгующие фейерверками. В Ленинском районе обнаружили серьёзное нарушение: 14-летний юноша без труда приобрел пиротехнику, продажа которой разрешена только с 18 лет.

— При последующем обследовании торговой точки сотрудниками МЧС России и прокуратуры были обнаружены многочисленные грубые нарушения: отсутствовали необходимые сопроводительные документы на продукцию; пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии; пути эвакуации оказались загромождёнными коробками и товарными запасами; в непосредственной близости от загромождённых проходов размещались газовые баллоны, что создавало повышенную пожароопасную угрозу, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

МЧС предупреждает: при покупке пиротехники убедитесь в целостности упаковки. Перед запуском изучите класс опасности и безопасные зоны. Важно помнить, что мощные фейерверки III класса доступны только для людей старше 18 лет.

Также специалисты настоятельно советуют жителям и гостям региона покупать пиротехнику только в официальных магазинах. Приобретение пиротехнических изделий с рук крайне опасно. Такая продукция часто сомнительного качества и не соответствует стандартам, что может привести к серьёзным травмам при использовании.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске зарегистрировано 153 точки продажи пиротехники.

У «Супер Фейерверка» в Новосибирске 15 филиалов, у «Большого праздника» — 9, «Русского фейерверка» — 6, у нескольких компаний — по пять точек.

Напомним, за запуск пиротехники новосибирцам может грозить штраф. Если запустить фейерверк в неположенном месте, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрены более строгие меры: штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей.

Фейерверки рекомендуется запускать на открытых пространствах вдали от жилых домов, деревьев и линий электропередач. Зрители должны находиться на расстоянии не менее 30-50 метров от места запуска. Категорически запрещено запускать салюты во дворах, с балконов, крыш домов и в местах массового скопления людей.

