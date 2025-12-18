Житель Новосибирска перевёл более 800$ на дроны ВСУ и попал за решётку

Новосибирский областной суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, переводившему для вооружённых сил Украины деньги на покупку дронов.

Поимкой спонсора вражеской армии занимались региональное УФСБ совместно с Погрануправлением ФСБ России.

По данным следствия, с июля 2024 по январь 2025 года мужчина с личного банковского счета перевёл в виде криптовалюты на счета, используемые для оказания финансовой помощи ВСУ, свыше 800 долларов США.

— Следственным отделом УФСБ возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Государственная измена, совершенная в виде финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Обвиняемый признал свою вину и сотрудничал со следствием, — рассказала официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Сегодня Новосибирским областным судом сибиряк признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска попал под уголовную статью после оправдания теракта. Являясь сторонником украинской террористической организации, в 2023 году 21-летний сибиряк разместил в Телеграме комментарии в поддержку преступников, пустивших под откос грузовой поезд в Рязанской области.